"الأورومتوسطي": 600 شهيد ومصاب خلال أسبوع قرب مراكز المساعدات في غزة

وطن: أفاد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت وأصابت أكثر من 600 فلسطيني مدني قرب مراكز المساعدات في قطاع غزة، في أسبوع واحد وسط انعدام المساءلة .

وقال المرصد الحقوقي، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" لم تكتف بتجويع المدنيين بل أقامت مراكز إنسانية مزعومة لتقتلهم على مشارفها وسط صمت دولي مشين.

ووثق "الأورومتوسطي" إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه المدنيين الذين تجمعوا فجر اليوم الثلاثاء قرب نقطة مساعدات مزعومة برفح ما أدّى لاستشهاد 27 مدنيًا على الأقل وإصابة 90 آخرين.

وأشار إلى أن قناصة جيش الاحتلال استهدفوا المدنيين المُجوَّعين بأعيرة نارية مباشرة أغلبها في الرأس رغم عدم تشكيلهم أي خطر.

واستطرد: "هذه الجرائم تؤكد تعمد إسرائيل وضع نقاط التوزيع في مناطق خطرة لتكون فخًا مميتا لآلاف المجوعين". منوهًا إلى أن جيش الاحتلال عادة ما ينفي ارتكاب قواته تلك الجرائم أو يبررها باستهداف "مشتبه بهم" دون أدلّة.

وشدد المرصد الحقوقي على أن المجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري صارم لإلزام "إسرائيل" بوقف العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.