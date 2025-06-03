غنام: اعدام الاحتلال للطفل الفقهاء واحتجاز جثمانه يلخص معاناة شعب يُباد أمام صمت العالم

وطن: قدّمت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لعائلة الشهيد الطفل يوسف الفقهاء (14 عامًا)، الذي اعدمه جيش الاحتلال مساء أمس، واحتُجز جثمانه، ويرفض تسليمه حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ غنام إلى منزل العائلة في بلدة سنجل، بحضور رئيس البلدية د. معتز طوافشة وأعضاء من المجلس البلدي.

واكدت المحافظ غنام على ان جريمة اعدام الطفل يوسف بحجج واهية هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتـلال لاستهداف اطفالنا، سواء في الضفة أو غزة، مشيرة إلى مشاهد الإبادة الجماعية المستمرة بغزة، والتي كان آخرها إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض، في صورة تلخص معاناة شعب يباد بأكمله امام صمت العالم .

واعتبرت غنام أن احتجاز جثمان الطفل يوسف يشكّل عقابًا جماعيًا لعائلته، ويُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، ويهدف إلى حرمان العائلة من وداع ابنها ودفنه بما يليق به وفق الشريعة.

وأكدت أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات، من بينها القتل والتنكيل والاستيطان والتهجير القسري، التي تتعرض لها بلدة سنجل والقرى المجاورة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في وجه كل محاولات الاقتلاع، متمسكًا بحقه في أرضه، حتى إنهاء الاحتلال وكنس مستوطناته.