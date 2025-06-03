المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يطالب بتحقيق دولي في "مجزرة رفح"

وطن: دان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "المجزرة الإسرائيلية قرب أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في محافظة رفح جنوب القطاع والتي أسفرت عن استشهاد 27 وإصابة 90 آخرين".

وأشار المكتب في بيان صدر عنه إلى أن هذه المجزرة تأتي ضمن سلسلة من المجازر المشابهة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بدء تشغيل هذه المراكز في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو إلى 102 شهيد ونحو 490 مصابا.

وأوضح البيان أن هذه المراكز تقام في مناطق توصف بـ"الخطرة والمكشوفة"، وتدار بإشراف جهات إسرائيلية وأمريكية، وسط غياب لأي رقابة إنسانية مستقلة، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين الذين يتوجهون إليها للحصول على مساعدات غذائية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وحذر المكتب من أن تكرار هذه المجازر يكشف عن "فشل واضح في توفير ممرات آمنة لتوزيع المساعدات"، محملا الجهات المشرفة على هذه المراكز مسؤولية ما يحدث من خسائر بشرية.