بنك الإسكان يجدد كفالته لرعاية بيت في قرى الأطفال SOS فلسطين

وطن: وقع بنك الإسكان إتفاقية تجديد تقديم دعم مالي لمنظمة قرى الأطفال SOS فلسطين وذلك بحضور السيدة غادة حرزالله المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS فلسطين والسيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان في فلسطين، اضافة الى طاقم أسرة قرى الأطفال SOS فلسطين وبنك الإسكان.

تهدف الاتفاقية الى التبرع لمنظمة قرى الأطفال SOS والمساهمة في كفالة بيت من بيوت قرى الأطفال SOS فلسطين لمدة سنة كاملة وتشمل هذه الكفالة تأمينات الإحتياجات الخاصة من ملابس وطعام ومستلزمات للأطفال، كما أن دعم الأطفال في قرى الأطفال SOS وتقديم التبرعات التي تعزز الأسر وتمكن العائلات من رعاية أطفالها تأتي من واقع حرص البنك على المساهمة الفعالة في المجتمع الفلسطيني ومسؤوليته تجاهه، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على خلق جيل سليم من الاطفال الذين يتمتعون بكافة حقوقهم الأساسية كباقي أطفال العالم.

هذا وأكد السيد أسامة حرز الله على سعادته وامتنانه لهذه الزيارة مشيرا إلى أن مساهمة البنك تأتي من أجل منح الاطفال فاقدي السند الأسري فرصة العيش والنمو في أُسر وعائلات محبة وبيئة أسرية محمية ليكبروا ويصبحوا أفرادا مستقلين معطائين يردون جميلهم لوطنهم.

ومن جهتها أشارت السيدة غادة حرزالله الى أهمية دعم الجهات الوطنية مثل بنك الاسكان للمنظمات التي ترعى الأطفال خاصة فاقدي السند الأسري، معبرة عن تقديرها العميق لجهود البنك والسيد أسامة حرز الله، ودورهم الحيوي في تحقيق هذا الدعم الإنساني المهم.

حاليا، تعمل منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل دؤوب على رعاية الأطفال فاقدي السند الأسري ودعم الأطفال والعائلات الهشة حتى وصلت الى أكثر من 32 ألف مستفيد من خدماتها خلال العام المنصرم، وتهدف الى زيادة عدد المستفيدين للوصول الى 100 الف طفل ومساعدتهم في الحصول على بيوت محبة وعائلات تعتني بهم حتى يكبروا ويستطيعوا بناء مستقبلهم من جديد.