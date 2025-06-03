تعديل جديد في دوري الأبطال بعد خروج أرسنال وبرشلونة

رام الله - وطن: يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدخال تعديل مهم على نظام دوري أبطال أوروبا بدءا من الموسم المقبل وذلك استجابة للانتقادات التي أثيرت بعد خروج أرسنال وبرشلونة من نصف النهائي.

وكان الموسم الحالي شهد تطبيق النظام الجديد للبطولة، والذي يعتمد على دوري موحد بمشاركة 36 فريقا، يتأهل أول 8 منها مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز 9 إلى 24 مواجهات فاصلة.

لكن النظام أثار جدلا واسعا، خاصة لعدم منح أصحاب المراكز الأولى ميزة خوض مباريات الإياب على أرضهم، وهو ما اعتبره كثيرون ظلما بعد خسارة أرسنال وبرشلونة خارج ملعبيهما أمام فرق جاءت بمراكز أدنى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقرر منح الفرق المتصدرة للمرحلة الموحدة أفضلية لعب مباريات الإياب على ملاعبها بدءا من دور الـ16 وحتى نصف النهائي.

ونوقش القرار خلال اجتماع داخلي لليويفا قبل نهائي البطولة، لكنه لا يزال بحاجة لمصادقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقرر في سبتمبر المقبل.

ونظرا لقرب موعد قرعة دور المجموعات المقرر في 28 أغسطس المقبل، من المرجح أن يعقد اجتماع افتراضي للجنة التنفيذية لاعتماد التعديل رسميا.

ومن المنتظر أن يطبق القرار أيضا على بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، مما سيعزز من أهمية إنهاء المرحلة الموحدة ضمن المراكز المتقدمة.