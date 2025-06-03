الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرارين زراعيين في بيت أمر

رام الله - وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطنين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، واستولت على جرارين زراعيين.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن أكرم جبرين عوض (59 عاما)، واستولت على جراره الزراعي، كما استولت على جرار زراعي آخر للمواطن محمد مرشد زعاقيق، في منطقة الظهر، ووادي الوهادين قرب "مستعمرة كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي صوب المزارعين في المنطقة المذكورة وأجبرهم على مغادرة أراضيهم.