حصيلة أولية.. 23 شهيدًا وأكثر من 200 جريح قرب نقطة توزيع المساعدات الأمريكية برفح

وطن: استشهد 23 مواطنًا - في حصيلة أولية- وأُصيب أكثر من 200 جريح، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلقت النار على مواطنين كانوا يتجمعون قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بانتشال 23 شهيدًا وإجلاء أكثر من 200 مصاب، جراء قصف وإطلاق نار نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه مواطنين أثناء توجههم إلى مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية، في مشهد يعيد إلى الأذهان المجازر المتكررة بحق سكان القطاع المحاصَر.

ومنذ بدء العمل بمراكز توزيع "المساعدات" في 27 أيار/ مايو الماضي، استشهد 49 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 305 آخرين، في مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقاط التوزيع في منطقتي رفح وجسر وادي غزة (قرب محور نتساريم)، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.

والثلاثاء الماضي، بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكن المؤسسات الأممية رفضتها باعتبارها لا تلبي المعايير الإنسانية لتوزيع المساعدات، كما قوبلت برفض فلسطيني وتشكيك في أهدافها وجدواها.

ومنذ ذلك الحين ارتكب جيش الاحتلال مجازر دامية بحق آلاف المجوَّعين، قرب نقاط التوزيع، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع آخرها ما جرى صباح اليوم، وسط حالة من فوضى تسود المراكز، أثبتت فشل الآلية الجديدة في توزيع المساعدات.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، قد وصف آلية التوزيع الجديد بأنها "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في إطار حرب إبادته الجماعية.