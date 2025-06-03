جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في غزة

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال رسميا صباح اليوم الثلاثاء بمقتل 3 جنود من جيش الاحتلال برتبة رقيب أول في معارك شمال قطاع غزة أمس.

وقال جيش الاحتلال ان الجنود الثلاثة القتلى ينتمون للكتيبة التاسعة في لواء المشاة جفعاتي.

وتداولت مصادر عبرية خلال الساعات الماضية عن وقوع قوات الاحتلال في عدة كمائن للمقاومة في قطاع غزة وتحديدا في جباليا.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أعلنت بوقت سابق أن "مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمال القطاع والاشتباكات ما زالت مستمرة".

وقال المراسل العسكري الإسرائيلي، نوعام أمير ان قوة من لواء "جفعاتي" في آلية هامر مرت فوق عبوة ناسفة مزروعة شرق جباليا وانفجرت بها، وان هناك تفاصيل إضافية لم تسمح الرقابة بنشرها حتى الآن قبل إبلاغ عائلات الجنود القتلى.