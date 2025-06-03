سيف عبد الجليل يكتب لوطن: تاريخ الاستعمار الصهيوني: الولايات المتحدة والاستثمار الصهيوني الفاشل

الصهيونية المسيحية (البروتستانتية الأمريكية):

في عام ١٩٤٢، وفي رحلة بحث ممولة من العائلات الكاثوليكية الحاكمة في أوروبا عن سُبل للتوسّع الديني والعسكري والاقتصادي، رست سفينة الرحّال والقرصان الإيطالي الشهير كريستوفر كولومبوس في الجزر الكاريبية، ليعلن لاحقاً عن اكتشاف القارة الأمريكية الشمالية. وحسب ما أفادت به التوثيقات التاريخية في عصر النهضة، إن أمريكا الشمالية تم اكتشافها ليس بمحض الصدفة أو المغامرة أو التبشير حينما كان يتجوّل كولومبوس في المحيط الأطلسي، بل كان اكتشافها يحمل أهدافً استثمارية مرتبطة بطموحات الحملات الصليبية. وعلى الرغم من هذه الجهود الكاثوليكية لاستعمار هذه القارة الشاسعة، ألا إن هذه الأرض تحولت من نتيجة لرحلة استكشاف كاثوليكية إلى ملاذ وملجئ للبروتستانتية خلال قرنين من الزمن، وهذا التحوّل الديني الديمغرافي غيّر مجرى الكثير من المسائل في العالم إلى يومنا هذا.

فحينما كان البروتستانتيين يكابدون العيش في قارة كاثوليكية متعصبة، كانوا يهرعون إلى المناطق النائية في أوروبا المنحوسة هروباً من الأذى والعصبية الأوروبية التي لم تكن تحتمل وجود أي إرث حي للراهب الألماني مارتن لوثر الذي يحمل إسم "الثورة اللوثرية" البروتستانتية في وجه الفاتيكان الكاثوليكي؛ ولكن الإرث لم يزل وبقي متجسداً باللغة والفكر الصهيوني المسيحي. فكلمة "بروتست" (باللغة الإنجليزية) المنشقّة من بروتستانت أصبحت لاحقاً تعني "مظاهرة أو اعتصام".

وفي القرن الثامن عشر، أصبحت القارة الشمالية منطقة صراع بين الإمبراطورية البريطانية البرتستانتية التي تبحث عن التوسع الاستعماري، والبروتستانتيين اللذين أمسوا يعتبرون أمريكا الشمالية "أرض الميعاد" و"أرض كنعان الجديدة" و"مملكة الرب"، لينتهي ذلك القرن بإستقلال البروتستانتيين (البيوريتانيين - التطهيريين) في دولة الولايات المتحدة الأمريكية وإطباق مبدأ وحركة الصهيونية المسيحية البروتستانتية السيطرة على أراضي أمريكا الشمالية. وخلال المئة عام التي لحقت باستقلال أمريكا في عام ١٧٧٦، شهدت القارة الشمالية عامة، والولايات المتحدة خاصة، على مذابح وحشية بحق السكان الأصليين الذين قاوموا السرقة البربرية لأراضيهم، وتلك المذابح التوسّعية البيوريتانية لم يشهد على مثلها التاريخَين القديم والمعاصر.

الصهيونية اليهودية على أرض فلسطين:

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستنزاف قوى بريطانيا، تسلّمت الولايات المتحدة منها وعد بلفور ومقترح ثيودور هيرتزل، ووضعت على عاتقها مهمة إقامة دولة صهيونية يهودية فوق أرض فلسطين التاريخية لأسباب اقتصادية ودينية. ومن هذا المنطلق، أخذت أمريكا تحارب فكرة الدولة والحرية والسيادة الفلسطينية في كل "محفل" وكل صعيد سياسي وعسكري وشعبي ودولي بإستخدام "الفيتو" في الأمم المتحدة، تلك العُصبة التي أسستها لخدمة مصالحها ولتحقيق هيمنتها وتسهيل مناهجها في التنمّر على "الدول النامية" والتدخل المباشر في شؤونها الداخلية ونهب خيرات شعوبها وثرواتها الطبيعية.

وبعد تأسيس اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية "آيباك" بسواعد لوبيّة صهيونية متنفّذة في أمريكا، تم زرع الشوكة الأكثر فسادً في التاريخ في حلق الحكومة الأمريكية التي تتغنّى بالديمقراطية، إلا في الحين الذي يجعل تلك الديمقراطية حجر عثرة أمام الصهيونية، فعندها تصبح تلك الديمقراطية إرهاب أو "معاداة للسامية"، ذلك الوصم البالي الذي لم تعد له أي صلاحية فكرية أو إعلامية أو شعبية. ومع أن الشعار الوطني للحملة الانتخابية لدونالد ترامب كان "أمريكا أولاً"، ألا إن ذلك يعني "أمريكا أولاً... بعد الصهيونية".

ولكن لنسأل أنفسنا بعض الأسئلة البديهية بعد هذا السرد التاريخي؛ هل تعتبر الدولة الصهيونية على أرض فلسطين استثمار رابحاً للولايات المتحدة؟ هل الوقوف قلباً وقالباً مع حكومة الاحتلال الفاشية الحالية بذلك الأهمية لأمريكا لكي تحتمل مأزق اقتصادي واجتماعي وإمكانية عزلة دولية أو حرب أهلية أو بروز صورتها الحقيقية التي كانت تحاول إخفائها لقرون؟ هل من المنطق أن تقدم أمريكا الدولة الصهيونية على نفسها؟ هل الخوض في حروب وكالة عن حكومة الصهيونية شيئاً لا يمكن تفاديه أو توكيل الصهيونية ذاتها به بعد كل ذلك الدعم العسكري والاقتصادي؟ هل حكومة الاحتلال صديق وفيّ وممتن لأمريكا ومعترف بجمائلها، أو بالأحرى قبائحها؟ هل تُعتبر إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها التاريخية خسارة فادحة لأمريكا، ولماذا؟ ... ولكن اذا ما طرحنا هذه الأسئلة على اللوبيين في أمريكا فإنهم لن يجدوا فيها أي منطق أو مبرر لإقامة دولة فلسطينية أو عدم الاستثمار بالدولة الصهيونية؛ وذلك بسبب الغشيان الذي سببه لهم المال، وموت الضمائر والعقول بالخرافات الصهيونية الدينية.

على الرغم من الخسائر التي تكبّدها والصراعات التي كابدها الشعب الفلسطيني في آخر ٧٧ عام، لقد كبّدت هذه الحرب التي نعيشها الآن خسارات بشرية ومعمارية ومدنية وإنسانية واقتصادية غير مسبوقة للشعب الفلسطيني في كل أقطاره؛ ولكنّ نفعها أكبر بكثير. نفعها الأكبر كان السقوط التدريجي الصادم للأقنعة الفكرية والإنسانية والعالمية والعربية والمحلّية. فالديمقراطية والحريات الفكرية والتعبيرية التي كانت تتزاهى بها حكومات دول الغرب، وعلى رأسها حكومة أمريكا، قد بان جوهرها الذي يُفشي بأنها لا تشمل كل فكرة وقضية عادلة وكل حق وكل شرعية دولية وإنسانية. والأهم من كل ذلك، هي حقيقة تتجلى أكثر فأكثر بأن أمريكا لم تكن أبداً جسداً للصهيونية، بل كانت وما زالت ذراعاً لجسد الصهيونية. وما نعيشه الآن قد فاق كونه حرب همجية شاملة الزوايا على ملايين الفلسطينيين، بل حرب وجودية وتوسّعية بدوافع دينية باطنية عمياء ومتسلّطة المنهج وخبيثة المنشأ الذي نبت في عام ١٤٩٢. وسيثبت التاريخ والمستقبل في يوم ما أن العمل على إقامة دولة فلسطينية مدنية حرة على أراضيها التاريخية المقدسة استثمار أفضل وأكثر منطقية بمراحل عديدة من الاستثمار ببناء وتدعيم شبكة عنكبوتية قائمة على ذهب وفضة وخرافات عنصرية هشة، وجحود وطمع لا حدود لهما.