خيوط من ذاكرة: أم ليلى تُطرّز تاريخ فلسطين بإبرة وصبر

كتبت الطالبة اسيل ابو عكر: في زاوية غرفة صغيرة مضاءة بنور خافت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، تجلس أم ليلى، امرأة ستينية، تُمسك بإبرة صغيرة وتغرزها في قطعة قماش بيضاء. كل غرزة تحمل حكاية، وكل خيط ملون يروي فصلاً من تاريخ فلسطين المنسوج على القماش.

"أنا ما بشتغل تطريز، أنا بحكي قصة"، تقول أم ليلى بابتسامة وهي تُنزل نظارتها قليلاً لتتأكد من تفاصيل وردة بيت لحم الحمراء المطرزة بدقة على قطعة ثوب.

ورثت أم ليلى التطريز عن والدتها وجدتها، وكانت تشاهدهن وهن يجلسن في فناء البيت يطرزن الثياب والقطع التراثية لساعات طويلة.

"أيام زمان، الثوب كان هوية. كل مدينة إلها رسمة، وكل لون إله معنى".

بعد النكبة، صار التطريز أكثر من حرفة. صار فعل مقاومة صامتة، ومصدر رزق للنساء اللاجئات.

تقول أم ليلى: "أنا عشت طفولتي وأنا أطرّز جنب أمي، ما كنت أفهم ليش، بس بعدين فهمت إنو هالخيوط بتحكي عن بلدنا، عن أرضنا اللي تهجرنا منها".

اليوم، تحوّل بيت أم ليلى إلى مركز صغير لتعليم الفتيات التطريز. تجتمع فيه شابات من المخيم لتعلم الرموز التقليدية، مثل شجرة الحياة، المفتاح، ووردة الخليل.

تقول طالبة في المركز: "مش بس بنتعلم التطريز، بنتعلم كيف نحافظ على هويتنا".

ورغم منافسة المنتجات الصينية الرخيصة، والإقبال المحدود، إلا أن أم ليلى مصممة على الاستمرار.

"التطريز هو صوتنا. إذا سكت، إحنا منسكت".

في كل معرض تراثي، تشارك أم ليلى بمنتجاتها، وتعلق ورقة صغيرة على كل قطعة، تشرح فيها قصة التطريز والمنطقة التي تمثلها. حلمها أن تفتح متحفًا صغيرًا يجمع فيه أثواب قديمة وقصص نساء فلسطينيات.

القصة لا تنتهي عند الإبرة والقماش، بل تبدأ منهما. في كل خيط تُطرّز أم ليلى رواية شعب، وفي كل وردة تروي ذاكرة قرية، وفي كل قطعة تطريز، فلسطين لا تزال تنبض.