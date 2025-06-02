الاحتلال يقتحم المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا

وطن: اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى بعد أن اضطرت الطواقم الطبية ونحو 55 مواطنا منهم ثلاثة مرضى أحدهم طفل في العناية المكثفة، إلى إخلائه، بالتنسيق مع منظمات دولية، بسبب منع الطعام والماء عن المستشفى لما يقارب من 10 أيام وخوفا من قصفه.

وأضاف شهود العيان أن هناك تخوفات من نسف جنود الاحتلال للمستشفى الأندونيسي كما نسفوا "مستشفى نورة الكعبي لأمراض الكلى" يوم أمس.