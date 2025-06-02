القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي وتعلن دعمها الكامل لغزة

وطن: نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وأجبرت أكثر من أربعة ملايين مستوطن على الهروب إلى الملاجئ، بالإضافة إلى توقّف حركة الملاحة في المطار.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالًا واحترامًا لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، موجهًا التحية العسكرية إلى كتائب القسام وسرايا القدس، ولكافة المقاتلين الأبطال في جميع الفصائل الذين يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم.

وقال في تصريحه: "ألا بوركت جهودكم، وبورك جهادكم، ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم في يوم ميلادكم، ويوم جهادكم، ويوم انتصاركم، ويوم استشهادكم، ويوم تبعثون أحياءً".

وأضاف: "اليمن الحر العزيز المستقل معكم ولن يخذلكم، ولو خذلَكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم".