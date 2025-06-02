اليمن يطلق صاروخًا بالستيًا جديدًا باتجاه فلسطين المحتلة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إطلاق صاروخ بالستي من اليمن باتجاه مواقع له في فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أنه يعمل على اعتراضه وإسقاطه.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تسببت العملية في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة، من بينها منطقة الوسط، والقدس، وعدد من المستوطنات في جنوب الضفة الغربية، إلى جانب مناطق أخرى في الجنوب.

ويأتي هذا الهجوم في سياق التصعيد المستمر من اليمن، حيث قال جيش الاحتلال إن اليمنيين أطلقوا، منذ 18 آذار/مارس الماضي – تاريخ استئناف العدوان على غزة – ما مجموعه 44 صاروخًا بالستيًا وما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، قبل أيام، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مطار اللد باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي، مؤكدة استمرارها في حظر حركة الطيران الإسرائيلي من وإلى المطار، والتصدي لأي عدوان إسرائيلي على اليمن بمزيد من العمليات الداعمة للشعب الفلسطيني.