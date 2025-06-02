إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة قاع العقبة في القرية، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالاختناق، كما اعتلوا سطح منزل المواطن أسعد عبد الله أبو عليا وحولوه إلى نقطة مراقبة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد القريبة من المغير، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.