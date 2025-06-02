الهيكل الظاهر والخريطة الزاحفة: عن اقتحام الأقصى وما بعده

كتبت: رغد اسماعيل

لم يكن مشهد اقتحام أكثر من ألفي مستوطن للمسجد الأقصى في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام1967 تحت رعاية رسمية ومرافقة أمنية إسرائيلية، سوى لحظة من لحظات التجلّي لمشروع يُعيد تشكيل الواقع الفلسطيني-العربي بآليات مدروسة لا تُخطئ التوقيت ولا الرمز.

وفي ظل تكرار مثل هذه الانتهاكات، لم يعد من الممكن النظر الى الاقتحام كحادثة منعزلة، بل حلقة متقدمة في سردية استعمارية تستبطن مفاهيم "الهيكل" و"الخريطة"، ويعيد صياغة الجغرافيا والسيادة والرواية، ليس على الأرض فقط، بل في الوعي العربي والإسلامي أيضاً.

فكيف نفهم هذا المشهد في ضوء مشروع متكامل؟ وما معنى هذا التمدد في وقت يتقلّص فيه الصوت العربي لصالح خطاب تطبيعي يُعيد تعريف التحالف والخصوم.؟

الاقتحام كأداء رمزي للسيطرة

لم يكن اقتحام المسجد الأقصى في السادس والعشرين من مايو مجرد تحرك جماعي لعناصر يمينية إسرائيلية متطرفة، بل أداءً سياسياً رمزياً نُفّذ تحت سقف الدولة وحمايتها. فحضور إيتمار بن غفير وزير "الأمن القومي" في مقدمة المقتحمين، ودعوات الحاخامات من قيادة أبرز مدارس الصهيونية الدينية للمستوطنين باقتحام الأقصى بكثافة، لم يكن تفصيلاً عباراً، بل إعلاناً صريحاً لتبنّي الدولة للفكر الاستيطاني الديني الذي لطالما اعتُبر الهامش المتطرف في المشهد الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذا الاقتحام عن المحاولات المتكررة لإدخال "القرابين" الى الأقصى لذبحها، ولا عن المشاريع العلنية لبناء "الهيكل الثالث"، والتي لم تعد تطرح بوصفها رؤى دينية غيبية، بل بوصفها مشاريع هندسية واستراتيجية يتم التخطيط لها في المؤسسات الرسمية.

ويتجاوز هذا المشهد بُعده الديني ليصبح أداة لاختبار حدود الرد الفلسطيني والعربي، وقدرتهم على تمرير التغييرات الميدانية بطريقة تدريجية تشبه ما حدث في الخليل قبل عقود، حين تم تقسيم الحرم الإبراهيمي عقب مجزرة غولدشتاين، وتحويل جزء منه إلى كنيس. وكأن السلطة تبدأ من فرض العادة حتى تصبح واقعاً مُعتاداً.

هندسة التفكك: الضفة وغزة في جغرافيا المشروع

لا يتعامل المشروع الصهيوني مع الجغرافيا الفلسطينية كوحدة واحدة، بل كفسيفساء يمكن إعادة تشكيلها بحسب المصلحة.

ففي غزة، تمارس إسرائيل العنف بصورته القصوى؛ الدمار، الحصار، الإبادة الممنهجة للبنية السكانية والاقتصادية، كما يتجلى الآن في حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، التي هدفت لتحويل القطاع إلى فضاء مُدمّر مُنهك غير قادر على المبادرة.

في المقابل، تُدار الضفة الغربية بمنهجية أكثر نعومة، لكنها لا تقلّ فتكاً؛ ضم زاحف، توسيع استيطاني ضخم، تفكيك للبنى المؤسسية، ومحاولات مدروسة لفرض واقع الاستسلام والعجز.

وهذا التمايز في أدوات السيطرة، يعكس استراتيجية استعمارية واضحة: في غزة، يُستهدف الجسد، أما في الضفة تُستهدف بنية الوعي السياسي أكثر منها في الجسد، والنتيجة التي يسعى لها المشروع الصهيوني في الحالتين: تفكيك الكلّ الفلسطيني إلى أجزاء متباعدة، غير قادرة على تشكيل خطاب موحد.

من "اتفاقيات أبراهام" إلى هندسة اللاموقف

لم تعد الهزيمة تُقاس بعدد الجيوش المهزومة، بل بعمق التفكك في الوعي العربي. فمثلاً حين وقّعت دول مثل الإمارات والبحرين والمغرب اتفاقيات تطبيع رسمية علنية مع إسرائيل، تحت مسمى "اتفاقيات أبراهام"، والتي جاءت تسميتها -برأيهم- تعبيراً عن الارتباط بين اليهود والعرب لاشتراكهم في الجد الأكبر إبراهيم -عليه السلام-..

هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد خطورة سياسية، بل إعادة صياغة رمزية للصراع كله. فهي طُرحت كـ مُصالحة "إبراهيمية" تحاول تجاوز حقيقة الاحتلال بوصفه "خلافاً عائلياً" بين أبناء الدين الواحد.

بهذه الصيغة، أصبح التطبيع ليس فقط شرعياً بل "مُقدساً" ضمنياً. والإعلام يتبنّى الرواية، والمناهج تتغيّر، واللغة الرسمية باتت تُلمح إلى أن من يرفض هذا التوجه إنما يعارض "السلام الديني" و"التعايش الإقليمي". وهذا ما يجعل من اتفاقيات أبراهام لحظة ثقافية بقدر ما هي سياسية، تُمهد الطريق لتغلغل الرواية الصهيونية داخل بنية الخطاب العربي.

وفي هذا الإطار، لم تعد فلسطين قضية تحرر، بل ورقة غير مريحة في معادلة الانفتاح العربي. الليبرالية العربية، التي روجت للسلام بوصفه خيار العقل، أصبحت تدريجياً جزءاً من منظومة إعادة صياغة الوعي: من خلال خطاب يُقدم إسرائيل كقوة مدنية، والفلسطيني كمصدر إحراج، ويختزل العدالة بمفاهيم مبهمة مثل "الاستقرار" و"النمو".

لم يكن مُستغرباً إذن، أن يُمنع التضامن، ويُدان المقاوم، وتُقصى فلسطين من المناهج والمنابر، مقابل تصاعد "الخطاب الإبراهيمي" الذي يُعيد ترتيب العدو والصديق وفق منطق المصالح لا المبادئ.

من اقتحام الأقصى كفعل رمزي، إلى التفكك الداخلي في الضفة وغزة، إلى اللغة الجديدة في الخطاب العربي الرسمي..

كلها مشاهد متفرقة، لكنها ليست عشوائية، إنما هناك مشروعاً يتحرك بخطى ثابتة وإن بدا أحياناً صامتاً أو غير مباشر.

اللافت أن كثيراً من هذه التحولات لا تحدث من خلال القرارات الكبيرة، إنما غالباً عبر تغييرات صغيرة ومتراكمة: في اللغة، في الرموز، في شكل العلاقات، وحتى في طريقة طرح الأسئلة.

وكأن الصراع لم يعد فقط على الأرض بل على المعنى، من الذي يروي الحكاية؟ ومن يملك الحق في قول ما هو "مقبول" وما هو "غير مقبول"؟

لا يحتاج القارئ إلى إجابات جاهزة بقدر ما يحتاج إلى الوعي بما يدور حوله، حيث ما من مشروع ينجح بقوّته فقط، بل بما يُتاح له من فراغات يتقدّم عبرها للهدف.

والسؤال دائماً، لمن تبقى له عين على الصورة: هل لا زالت هناك فجوة يمكن أن تُملأ قبل أن يتحوّل المعنى نفسه إلى مساحة محتلة؟

وهل يظنّ العرب أنهم سوف يبقوا آمنين بما يُسمى بـ"التعايش الإقليمي" وأن المشروع الاستعماري الصهيوني لن يطال أراضيهم؟