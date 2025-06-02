قتلى وجرحى من جيش الاحتلال بكمين محكم للمقاومة في جباليا

وطن: تحدثت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، عن حدث أمني صعب لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار الإعلام العبري إلى سقوط عدة إصابات خطِرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، "من جراء حدث لا يزال مستمراً في شمالي قطاع غزة".

وفي التفاصيل، فإنّه جرى استهداف عربة عسكرية من طراز "هامر" بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة، وأُبلغ عن سقوط قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى "فشل محاولة إجلاء الجنود القتلى والجرحى في عملية جباليا بسبب كثافة النيران".

كما كشفت أنّ "الجنود القتلى في كمين جباليا ينتمون للواء التاسع في غولاني".

بالتزامن، وبحسب مصادر محلية، تتعرّض جباليا، لأحزمة نارية إسرائيلية في مكان وقوع الكمين في جباليا لمحاولة إخلاء من تبقى من الجنود القتلى والمصابين.

وتواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، ولا سيما في الشمال منه، بعد مرور أكثر من 600 يوم على حرب الإبادة المستمرة.

وفي هذا السياق، أعلنت كتائب "القسام"، الاثنين، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، وأفادت "سرايا القدس" بتفجير مقاتليها عبوة شديدة الانفجار في آلية إسرائيلية شرقي مدينة غزة.