نقيب المحامين يجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي للمحامين

وطن: اجتمع نقيب المحامين المحامي فادي عباس مع رئيس الإتحاد الدولي للمحامين المحامي كارلوس ماستيلون بحضور الأمين العام للإتحاد المحامي جين فرانكوس هينريت وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأستعرض نقيب المحامين في سياق الإجتماع طبيعة العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وما نتج عنه من استهداف مباشر لمقرات النقابة في قطاع غزة وما نتج عنه من شهداء من أسرة المحاماة الفلسطينية، والأثر المتواصل والناتج لهذا العدوان والحصار المتواصل على واقع قطاع العدالة في الضفة الغربية، موضحا أهمية اضطلاع الإتحاد الدولي بدوره والمسؤوليات الحقوقية المكلف بها سندا لميثاق انشاؤه في سياق هذا العدوان على نحو يستجيب لضرورات العدالة الدولية وأسس سيادة القانون السليمة.

بدوره، عبر رئيس الإتحاد عن تضامنه مع المحاماة الفلسطينية في ظل ما تعرضت منذ بداية العدوان وما انتج من آثار مدمرة على واقع قطاع العدالة، موضحا رغبته في تعزيز التعاون مع نقابة المحامين في مختلف الجوانب ذات الإهتمام المشترك في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان والتطوير المهني للمحامين.

هذا وقد تناول الإجتماع عدد من المسائل ذات الإهتمام المتبادل، وقد اتفق الطرفان على استكمال النقاش والتواصل خلال المرحلة المقبلة.