سلطة النقد تطلق برنامجاً للإقراض بدون تكلفة

وطن: أطلقت سلطة النقد برنامجاً تمويلياً لتمويل المشاريع متناهية الصغيرة والمشاريع الصغيرة المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية بحجم 10 مليون دولار بفوائد صفرية وبدون أية تكاليف.

ويهدف البرنامج لتمكين المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة في كافة المحافظات ولاسيما المحافظات المتضررة من الحصول على التمويل اللازم لتمويل رأس المال العامل وتغطية النفقات التشغيلية دون تحميل أصحاب المشاريع أية تكاليف وبالتالي تمكينهم من الاستمرار في مشاريعهم.

حيث أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار بأن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية سلطة النقد في دعم وتنمية المشاريع الاقتصادية بمختلف أنواعها من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم الدعم الفني لها، موضحاً أنه وعلى مدار 4 سنوات، تم إطلاق العديد من البرامج التمويلية بفوائد صفرية أو مخفضة لتساهم في خلق فرص عمل جديدة ولتحافظ على ديمومة المشاريع القائمة في ظل الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي واجهها ويواجهها الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص للمنشآت من خلال منصة "منشأتي" والتي سهّلت وصول المشاريع لمصادر التمويل ومساعدتها على تطوير أعمالها من خلال التدريبات والاستشارات التي يتم تقديمها عبر شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص

وأوضح شنار بأن هذا البرنامج يتميز بأنه بدون أية تكاليف وبسقف تمويل 10 آلاف دولار، لمدة 4 سنوات شاملة بحد أقصى فترة سماح 12 شهراً، مشيراً إلى أنه يمكن لأصحاب المشاريع التقدم للحصول على التمويل من خلال منصة "منشأتي" التي أنشأتها سلطة النقد.

