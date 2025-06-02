المقاومة تقصف تجمعات للاحتلال في خانيونس جنوب القطاع

وطن: استهدفت فصائل المقاومة في قطاع غزة، تجمعات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتها، شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وقالت "كتائب القسام"؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، إن مجاهديها أكدوا استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس بـ 13 قذيفة هاون عيار 120ملم و60 ملم.

وأضافت "القسام": "واستهداف مجاهدونا موقع العين الثالثة العسكري التابعة للاحتلال، شرق خانيونس، بـ 3 صواريخ رجوم قصيرة المدى يوم 31 أيار/ مايو الماضي".

من جانبها، صرحت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" بأنها قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي، بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خانيونس.