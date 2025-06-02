شبكة المنظمات الأهلية ومجلس تنسيق القطاع الخاص يستنكرون مجزرة رفح ويدعون لمقاطعة آلية المساعدات الإسرائيلية الأمريكية.

وطن:استنكرت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس تنسيق القطاع الخاص الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإطلاق النار المتواصل علي جموع المواطنين الذي يتوجهون للحصول علي المساعدات في رفح وجنوب نتساريم مما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات.

واكدت الشبكة ومجلس تنسيق القطاع الخاص في بيان وصل لوطن نسخة عنه خطورة هذه الآلية الأمريكية الاسرائيلية في توزيع المساعدات والتي تقوم على خدمة أهداف الاحتلال الأمنية والسياسية في فرض النزوح القسري على أبناء شعبنا من شمال قطاع غزة تجاه الجنوب واستبدال منظومة العمل الإنساني بمنظومة أمنية وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها شعبنا.

وطالبت الشبكة والمجلس المجتمع الدولي ممثلا بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة النكراء ومحاسبة دولة الاحتلال والقائمين علي الشركة الأمريكية بوصف ما قاموا به من مجزرة يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يشمل تفعيل هذة الجريمة أمام كل من محكمتي العدل والجنايات الدوليتين.

كما طالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وكافة دول العالم باتخاذ خطوات فعلية لإجبار دولة الاحتلال للعودة عن هذه الالية المقيتة والرجوع إلى آلية المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وفرض المقاطعة الشاملة وبخاصة من أي شركة أو هيئة فلسطينية أو دولية تتعاون مع هذه الآلية الأمريكية الاسرائيلية والانسحاب الفوري لأي متعاقد معها بعد اتضاح أنها مصائد للموت والإذلال وهدر الكرامة وأحد أدوات الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

وطالبت الشبكة والمجلس دول العالم للوقوف أمام مسؤولياتهم ليس فقط من أجل افشال آلية المساعدات الأمريكية الاحتلالية المذلة ولكن أيضا باتجاه وقف المجزرة المستمرة منذ عشرين شهرا بحق شعبنا بالقطاع وكسر الحصار والسماح بانفاذ المساعدات وفق آلية الأمم المتحدة.