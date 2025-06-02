التراث الثقافي الفلسطيني الشاهد الشهيد.. بين الاستلاب والتزوير

كتب د. حسن العاصي : الفلسطينيون شعبٌ ذو تاريخ عريق وجذور راسخة في أرضه وتقاليده. لآلاف السنين، كانت فلسطين محوراً لأحداث تاريخية كبرى. تنتمي فلسطين إلى الهلال الخصيب الشهير في عصور البشرية القديمة، موطناً لبعض أوائل المجتمعات الزراعية في العالم.

كان يغلب على المجتمع الفلسطيني التقليدي الطابع الزراعي. تاريخياً، عاش معظم الفلسطينيين في قرى صغيرة، غالباً بين أقاربهم. وللأرض قيمة خاصة في الثقافة الفلسطينية، فقد عبّر عنها الشاعر الفلسطيني الشهير محمود درويش بقوله: "الأرض التي نحملها في دمنا". وعلى عكس بعض المجتمعات الزراعية الأخرى، كان العمل الزراعي يُمارس بشكل جماعي.

على مرّ القرون، بنى الفلسطينيون تلال وطنهم الصخرية على نطاق واسع، مُدرّجات. ولا تزال هذه الجدران الاستنادية الحجرية، المعروفة باسم "السناسيل"، تتقاطع على سفوح تلال الضفة الغربية، وقد أدرجتها اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي. كما بُنيت المنازل على مرّ السنين من الحجر بدلاً من الطوب أو الأخشاب، مستفيدةً من الموارد الأكثر وفرةً في المنطقة.

جعل مناخ فلسطين المتوسطي مثالياً لزراعة محاصيل مثل الحمضيات والزيتون. وأصبح البرتقال، الذي يُشحن من يافا، فاكهةً مشهورةً ومُقدّرةً في شمال أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، قبل اختراع التبريد. في الماضي البعيد، اشتهرت مدينة غزة كميناء تجاري قديم.

ترتبط أشجار الزيتون ارتباطاً وثيقاً بفلسطين لدرجة أنها تكاد تكون مرادفة للمنطقة. ولعل هذه المنطقة كانت أول مكان بدأ فيه البشر زراعة هذا المحصول.

على الرغم من وجود مجال واسع لمزيد من التطور، إلا أن المجتمع الفلسطيني الحديث يتمتع بمستوى تعليمي عالٍ ويضم طبقة مهنية كبيرة. منذ النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح من الشائع أن تعمل النساء خارج المنزل وفي مزرعة العائلة.

تعكس الثقافة الفلسطينية الحديثة التقاء العديد من الشعوب في فلسطين عبر التاريخ، بما في ذلك العرب والأرمن والكنعانيون والأوروبيون واليونانيون والعبرانيون والرومان والسامريون والأتراك والأنباط والقبائل البدوية.

البدو هم جماعات وقبائل البدو الرحل تقليدياً في فلسطين. وعلى الرغم من أنهم يعيشون أنماط حياة أكثر استقراراً اليوم، إلا أن الكثيرين منهم يحتفظون بأساليب عيش رعوية. توجد مجتمعات بدوية في جميع أنحاء الضفة الغربية، عاش الكثير منها في النقب قبل طردهم خلال قيام إسرائيل. ولا يزال عدد كبير من البدو يعيشون في جنوب إسرائيل، ويقيم عدد أقل في غزة. تشمل القبائل البدوية الفلسطينية العزازمة، والرماضين، في محافظة الخليل. والجهالين، والكعابنة، في محافظة القدس. والرشايدة في محافظتي بيت لحم وأريحا.

ونظراً لهذا التاريخ الغني، يتميز الفلسطينيون بتنوعهم في المظهر، فعلى سبيل المثال، تشترك السمات الأوروبية والأفريقية بشكل كبير. وضمن هذا التنوع، يشترك الفلسطينيون في هوية ثقافية مشتركة مع العالم العربي الأوسع.

يتحدث الفلسطينيون المعاصرون اللغة العربية، مستخدمين لهجة بلاد الشام عامية. كانت الآرامية واليونانية اللغتين الرئيسيتين في فلسطين حتى القرن السابع عندما وصلت القوات العربية الإسلامية، مما أدى إلى اعتماد اللغة العربية على نطاق واسع كلغة مشتركة، وانتشار الثقافة العربية بشكل أكبر.

فلسطين، وعلى نحو فريد، أرض مقدسة لدى ثلاثة من الديانات الرئيسية في العالم: المسيحية والإسلام واليهودية. القدس هي موطن المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في الإسلام. بنت الدولة الأموية قبة الصخرة في القدس في القرن السابع الميلادي. في اليهودية، الخليل هي موقع قبر إبراهيم، والقدس هي موقع الهيكلين الأول والثاني القديمين. أما في المسيحية، فهي مسقط رأس السيد المسيح وموطن كنيسة القيامة، وفي بيت لحم كنيسة المهد.

الإسلام والمسيحية هما الديانتان الرئيسيتان اللتان يعتنقهما الفلسطينيون اليوم. يشمل المسيحيون في فلسطين الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية (أو الأرثوذكسية اليونانية)، والكنيسة الكاثوليكية اليونانية (أو الملكية)، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والكنائس الأنجليكانية والقبطية والإثيوبية والأرمنية.

الإسلام هو أكبر ديانة في فلسطين. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، هاجرت أعداد كبيرة من المسيحيين الفلسطينيين إلى الخارج، وأصبح الكثيرون منهم لاجئين خلال قيام إسرائيل. أدى ذلك إلى انخفاض كبير في نسبتهم من السكان، حيث أصبحت الآن في خانة الآحاد، وخاصة في غزة، على الرغم من بقاء بعض الكنائس، بما في ذلك كنيسة القديس بورفيري القديمة. تضم بيت لحم جالية مسيحية كبيرة نسبياً.

في الشتات، تتواجد جاليات مسيحية قوية بشكل خاص في الدول العربية المجاورة، والخليج، وأوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية (وخاصة الولايات المتحدة)، وأمريكا اللاتينية (ولا سيما تشيلي وكولومبيا وهندوراس).

التراث الفلسطيني

يُشكل التراث الفلسطيني مزيجاً من المعالم التاريخية والتقاليد العريقة والإرث الثقافي الذي يمتد لآلاف السنين. يُعدّ الطعام والثقافة والتراث الفلسطيني جزءًا لا يتجزأ من هوية الفلسطينيين، ويعكس صمودهم وإبداعهم وارتباطهم العميق بأرضهم. من خلال المأكولات الشهية، والتعبيرات الفنية، والتقاليد الغنية، تواصل فلسطين الحفاظ على تراثها الثقافي الفريد والاحتفاء به.

تتأثر ثقافة فلسطين بالثقافات والأديان المتنوعة العديدة التي وُجدت في فلسطين التاريخية ودولة فلسطين. ويُعدّ التراث الثقافي واللغوي للعرب الفلسطينيين، إلى جانب اللبنانيين والسوريين والأردنيين، جزءًا لا يتجزأ من الثقافة العربية الشامية. وللفلسطينيين أيضاً لهجتهم العربية الخاصة، وهي اللهجة الفلسطينية.

تُعبّر المساهمات الثقافية في مجالات الفن والأدب والموسيقى والأزياء والمطبخ عن الهوية الفلسطينية على الرغم من الفصل الجغرافي بين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والفلسطينيين في الشتات.

تتكون الثقافة الفلسطينية من الطعام والرقص والأساطير والتاريخ الشفوي والأمثال والنكات والمعتقدات الشعبية والعادات، وتشمل تقاليد الثقافة الفلسطينية (بما في ذلك التقاليد الشفوية). وقد أكّد إحياء التراث الشعبي لدى المثقفين الفلسطينيين، مثل نمر سرحان، وموسى علوش، وسليم مبيض، وغيرهم، على الجذور الثقافية ما قبل الإسلامية.

اعترفت اليونسكو بأهمية التراث الثقافي غير المادي لفلسطين، حيث أُدرجت الحكاية الفلسطينية لأول مرة في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي عام 2008. تبع ذلك إدراج التطريز الفلسطيني في عام 2021، وإدراج فن الخط العربي، واستخدام نخيل التمر في نفس العام. وأُدرجت الدبكة الفلسطينية "الرقص الشعبي" عام 2023. كما تم إدراج فن النقش على المعادن (ذهب وفضة ونحاس) في عام 2023 أيضاً. وتم ترشيح فن النقش بالحناء، وصناعة الصابون النابلسي عام 2024.

ولا تزال تُنتج مجموعة واسعة من الحرف اليدوية، التي أنتج الفلسطينيون العديد منها منذ مئات السنين، تُنتج حتى اليوم. تشمل الحرف اليدوية الفلسطينية التطريز والنسيج، وصناعة الفخار، وصناعة الصابون، وصناعة الزجاج، وخشب الزيتون، والمنحوتات على الصدف.

الملابس التقليدية

تباينت الملابس التقليدية للنساء والرجال في فلسطين بشكل كبير بين الطبقات الاجتماعية، وتميزت الأزياء باختلاف المناطق الحضرية والريفية والبدوية. كانت الملابس التقليدية تُصنع عادةً من القطن أو الكتان. في أوائل القرن العشرين، تراجعت تدريجياً الملابس الرجالية التقليدية، مثل التونيكات والأنماط المستوحاة من الطراز العثماني لتحل محلها الملابس ذات الطراز الغربي. كما تميل النساء الحضريات المعاصرات إلى ارتداء الملابس الغربية في معظم الأحيان. الصنادل هي الأحذية التقليدية للرجال الفلسطينيين. وعادةً ما يُخلع الحذاء قبل دخول المنزل. أصبحت ملابس النساء أكثر تحفظاً في أواخر الثمانينيات، بعد اندلاع الانتفاضة الأولى، عندما بدأت المزيد من النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة.

تتنوع أغطية الرأس التقليدية. تُلبس الكوفية البدوية على الرأس وتُثبت بحبل. الكوفية، أو الحطّة، قطعة قماش مربعة، غالباً ما تكون بيضاء اللون، مزينة بنقش مربعات أو شبكي باللونين الأسود أو الأحمر. في أوائل القرن العشرين، أصبحت هذه الحُطّة رمزًا للقومية الفلسطينية، وبدأ الفلسطينيون غير البدو يتبنونها. واليوم، تحظى هذه الحُلة الأيقونية بشعبية واسعة بين جميع الطبقات الاجتماعية في فلسطين وخارجها. وعلى الصعيد الدولي، يرتديها أحياناً مناصرو القضية الفلسطينية، بل وتبنتها صناعة الأزياء العالمية.

التطريز

دأبت النساء الفلسطينيات على ارتداء الثوب، وهو فستان مزخرف بإتقان، للمناسبات الرسمية. غالباً ما تتميز هذه الملابس بتطريز متقاطع معقد ويستخدم أنماطاً هندسية. توارثت النساء أنماط التطريز العائلية، وكانت الفتيات يخيطن الفساتين استعداداً للزواج. كما كنّ يُضفين على الملابس والمجوهرات والإكسسوارات استعداداً للحياة الزوجية. طورت كل قرية ومنطقة أنماط تطريز وألوان وأنماط فريدة خاصة بها. فعلى سبيل المثال، تشتهر منطقة دير البلح في غزة بأنماط التطريز القمري والريشي. حتى العائلات التي عاشت لأجيال في مخيمات اللاجئين غالباً ما حافظت على تصاميم التطريز التقليدية لقراها وتوارثتها. يعود تاريخ بعض هذه التصاميم إلى آلاف السنين، وهو استمرارية لافتة في منطقة شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية. وقد شكلت النساء أحياناً تعاونيات لإنتاج التطريز بشكل جماعي. لا يقتصر استخدام التطريز على تزيين الملابس فحسب، بل يمكن العثور على أغطية الوسائد، ومفارش المائدة، وحقائب اليد، والعديد من القطع الأخرى مزينة بتطريزات جميلة.

كثيراً ما أشاد المسافرون الأجانب إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بالتنوع الغني للملابس التقليدية لدى الشعب الفلسطيني، وخاصةً لدى الفلاحين أو نساء القرى. وحتى أربعينيات القرن العشرين، كان من الممكن لمعظم النساء الفلسطينيات تحديد الوضع الاقتصادي للمرأة، سواءً كانت متزوجة أم عزباء، والمدينة أو المنطقة التي تنتمين إليها، من خلال نوع القماش والألوان والقصات وزخارف التطريز، أو عدم وجودها، المستخدمة في الثوب.

أدى تهجير الفلسطينيين عام 1948 ونزوحهم إلى خلل في أنماط اللباس والعادات التقليدية، حيث لم يعد بإمكان العديد من النساء النازحات توفير الوقت أو المال اللازمين لشراء ملابس مطرزة معقدة. بدأت أنماط جديدة بالظهور في ستينيات القرن العشرين. على سبيل المثال، "الثوب ذو الفروع الستة" الذي سُمي نسبةً إلى أشرطة التطريز الستة العريضة الممتدة من الخصر. جاءت هذه الأنماط من مخيمات اللاجئين، وخاصةً بعد عام 1967. فُقدت أنماط القرى الفردية واستُبدلت بنمط "فلسطيني" مميز.

الشال، وهو نمط شائع في الضفة الغربية والأردن قبل الانتفاضة الأولى، ربما تطور من أحد مشاريع التطريز الخيرية العديدة في مخيمات اللاجئين. كان تصميمه أقصر وأضيق، بقصّة غربية. والكوفية، المعروفة أيضاً باسم "الحطة"، غطاء رأس تقليدي باللونين الأبيض والأسود يرتديه المزارعون الفلسطينيون. منذ الثورة العربية الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي، أصبحت رمزاً بارزًاً للمقاومة الفلسطينية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الحكايات الشعبية

تبدأ القصص الشعبية الفلسطينية التقليدية بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) وبدعوة المستمعين للصلاة على النبي محمد أو مريم العذراء حسب الحالة، وتتضمن الافتتاحية التقليدية: "كان يا ما كان في قديم الزمان...". تشترك العناصر النمطية للقصص في الكثير من القواسم المشتركة مع مثيلاتها في العالم العربي، على الرغم من اختلاف نظام القافية. هناك مجموعة من الشخصيات الخارقة للطبيعة: الجن الذين يستطيعون عبور البحار السبعة في لحظة، والعمالقة، والغيلان بعيون من جمر وأسنان من نحاس.

غالباً ما تتضمن الحكايات الشعبية الفلسطينية قصصاً وحكايات عن القديس جرجس، شفيع فلسطين. على سبيل المثال، تتضمن إحدى القصص من قرية عين كارم زيارة القديس جرجس للقديس جرجس خلال فترة جفاف. في كثير من الأحيان، تُعد الحكايات الشعبية عن القديس جرجس مصدراً للصمود والأمل للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين.

إن الحكاية الفلسطينية شكل من أشكال الأدب الشفهي النسائي الذي يتناول قضايا اجتماعية. تُؤدى في الشتاء، حيث تروي النساء الأكبر سناً القصص للنساء الأصغر سناً والأطفال. في عام 2008، أُدرجت في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

المطبخ الفلسطيني

ينعكس تاريخ فلسطين، التي خضعت لحكم إمبراطوريات عديدة، في المطبخ الفلسطيني، الذي استفاد من مساهمات وتبادلات ثقافية متنوعة. بشكل عام، تأثرت الأطباق الفلسطينية الحديثة بحكم ثلاث مجموعات إسلامية رئيسية: العرب، والعرب المتأثرون بالفرس، والأتراك. كان للبدو العرب الأوائل في سوريا وفلسطين تقاليد طهي بسيطة تعتمد بشكل أساسي على استخدام الأرز ولحم الضأن والزبادي، بالإضافة إلى التمر.

كان مطبخ الإمبراطورية العثمانية، التي ضمت فلسطين كإحدى ولاياتها بين عامي 1517 و1918، يتكون جزئياً مما أصبح آنذاك مطبخاً عربياً غنياً. بعد حرب القرم، بدأت العديد من الجاليات الأجنبية (وخاصة البوسنيين واليونانيين والفرنسيين والإيطاليين) بالاستقرار في المنطقة؛ وكانت القدس ويافا وبيت لحم الوجهات الأكثر شعبية لهذه المجموعات. ساهم مطبخ هذه المجتمعات، وخاصةً تلك الموجودة في البلقان، في طابع المطبخ الفلسطيني. ومع ذلك، وحتى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان الغذاء الأساسي للعديد من العائلات الفلسطينية الريفية يدور حول زيت الزيتون والزعتر والخبز، المخبوز في فرن بسيط يُسمى الطابون.

ينقسم المطبخ الفلسطيني إلى ثلاث مجموعات إقليمية: منطقة الجليل والضفة الغربية وغزة. يشترك مطبخ منطقة الجليل في الكثير من القواسم المشتركة مع المطبخ اللبناني، وذلك بفضل التواصل الواسع بين المنطقتين قبل قيام إسرائيل. يتخصص سكان الجليل في إعداد عدد من الوجبات القائمة على مزيج من البرغل والتوابل واللحوم، والمعروفة باسم الكبة لدى العرب. للكبة العديد من الاختلافات بما في ذلك تقديمها نيئة أو مقلية أو مخبوزة. والمسخن هو طبق رئيسي شائع نشأ في منطقتي جنين وطولكرم في شمال الضفة الغربية. يتكون من دجاج مشوي فوق خبز الطابون المغطى بقطع من البصل الحلو المقلي والسماق والبهارات والصنوبر، مطبوخ ومُزين بكمية وفيرة من زيت الزيتون. ومن الوجبات الأخرى الشائعة في المنطقة المقلوبة والمنسف، وهذا الأخير نشأ من السكان البدو في الأردن.

يتأثر مطبخ قطاع غزة بكل من مصر المجاورة وموقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط. الغذاء الرئيسي لغالبية سكان المنطقة هو السمك. تمتلك غزة صناعة صيد أسماك رئيسية وغالباً ما يتم تقديم السمك إما مشوياً أو مقلياً بعد حشوه بالكزبرة والثوم والفلفل الأحمر والكمون، ثم يتبل بمزيج من الكزبرة والفلفل الأحمر والكمون والليمون المفروم. كما يظهر التأثير المصري في الاستخدام المتكرر للفلفل الحار والثوم والسلق لنكهة العديد من وجبات غزة. من الأطباق التي تشتهر بها منطقة غزة السماقية، وهي عبارة عن سماق مطحون منقوع في الماء ممزوج بالطحينة، ثم يُضاف إلى شرائح السلق وقطع من اللحم البقري المطهو والحمص.

هناك العديد من الأطعمة الفلسطينية المعروفة في العالم العربي، مثل الكنافة النابلسية، والجبنة النابلسية، وجبنة عكاوي (جبنة عكا)، والرومانية (من يافا)، والسماقية (يخنة من غزة) والمسخن. الكنافة أصلها من نابلس، بالإضافة إلى الجبن النابلسي المُحلى المستخدم لحشوها. والبقلاوة، وهي معجنات أُدخلت في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، هي أيضاً جزء لا يتجزأ من المطبخ الفلسطيني.

مناقيش الزعتر هي خبز مسطح متوسطي يُزيّن بزيت الزيتون ودهن الزعتر. أما الفلافل المصنوعة من الحمص، والتي استُبدل بها الفول المدمس المستخدم في الوصفة المصرية الأصلية، وأُضيف إليها الفلفل الهندي، والتي أُدخلت بعد أن فتحت غزوات المغول طرقاً تجارية جديدة، هي من الأطباق الرئيسية المفضلة في مطبخ البحر الأبيض المتوسط.

ومن الأطباق الرئيسية التي تُؤكل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية ورق العنب المسلوق، وهو ملفوف حول الأرز المطبوخ ولحم الضأن المفروم. المحاشي هو تشكيلة من الخضراوات المحشوة مثل الكوسا والبطاطس والملفوف، وفي غزة يضعون السلق.

يُعدّ الخبز والأرز والبرغل من الحبوب الأساسية، وغالبًا ما تُضاف إلى البقوليات والمكسرات. تقليديًا، كانت إحدى نساء العائلة تُحضّر الخبز في المنزل ليوم أو أسبوع. أما الآن، فيُشترى معظم الخبز من المخابز. ويُعدّ خبز البيتا المسطح الأكثر شيوعًا. وتشتهر القدس بحلقات الكعك المستطيلة.

يُعدّ العدس من أكثر البقوليات شيوعًا. كما أن لحم الضأن ولحم البقر والسمك شائعٌ حيثما يتوفر. حتى بين المسيحيين، نادرًا ما يُؤكل لحم الخنزير.

تُقدّم العديد من أطباق الخضار واللحوم مع الأرز، مثل المقلوبة، التي اشتق اسمها من طريقة تقديمها - مقلوبة رأسًا على عقب على طبق التقديم. ثم هناك الأطباق المحشوة - الفلفل المحشو، الكوسا المحشوة، وما إلى ذلك - وهي فئة تُسمى مجتمعةً "محشي" (أي، كما خمنتم، "محشو").

تُعدّ المقبلات، المعروفة باسم "المزة"، من الأطباق الرئيسية في التجمعات الاجتماعية، وغالبًا ما تُقدّم منفصلة عن الوجبات. الشاورما والفلافل من الوجبات السريعة الشائعة.

تُقدّم الفواكه الطازجة، مثل المشمش، والتين، والعنب، والخوخ، والأجاص، والدراق، والبرتقال، والتفاح، والكرز، والموز عادةً في نهاية الوجبات.

يُعدّ زيت الزيتون الدهن الأساسي المستخدم في طهي وتغميس الخبز، وهو يؤدي العديد من وظائف الزبدة في شمال أوروبا والولايات المتحدة. الزعتر مزيج توابل محبوب، يتكون أساسًا من الزعتر البري الذي اشتق اسمه منه، ويُضاف إليه بذور السمسم والسماق.

تتكون وجبة الإفطار التقليدية من الخبز، والجبن، واللبنة، والبيض، والزيتون، وشرائح الطماطم والخيار، وبالطبع زيت الزيتون.

للحلوى، الكنافة هي أشهى ما يكون، وهي طبق فلسطيني شهي من الجبن الحلو وعجينة الفيلو المبشورة، مغموسة في شراب السكر، ومزينة بقطع الفستق. تشتهر نابلس بجبنها المصنوع من حليب الماعز أو الغنم، والذي يُشكل أساس كنافتها الشهيرة.

تُستهلك القهوة على نطاق واسع، سواءً أكانت مُحضرة على الطريقة العربية أم بطرق أخرى معروفة عالميًا. أحيانًا يُضاف الهيل. كما يُعد الشاي مشروبًا يوميًا للكثيرين، وغالبًا ما يُضاف إليه أوراق النعناع الطازجة أو أوراق المريمية البرية.

السينما الفلسطينية

يمكن القول إن تاريخ السينما في فلسطين بدأ حينما قام مصور لوميير جان ألكسندر لوي بروميو بتصوير مشاهد قصيرة في مدينتي يافا والقدس بين 3 و25 نيسان/أبريل سنة 1897. كانت سينما "أوراكل" في القدس من أوائل قاعات العرض السينمائي في فلسطين، وقد أنشئت سنة 1908. وافتتحت سينما "ريكس" في القدس أيضاً سنة 1938 واعتبرت أول قاعة سينما بمعايير متطورة. ويُنتج العديد من الأفلام الفلسطينية بدعم أوروبي. لا تُنتج الأفلام الفلسطينية باللغة العربية فقط؛ بل يُنتج بعضها بالإنجليزية أو الفرنسية أو العبرية. أُنتج أكثر من 800 فيلم عن الفلسطينيين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومواضيع أخرى ذات صلة؛ ومن الأمثلة البارزة على ذلك فيلما "اليد الإلهية" و"الجنة الآن". تتوزع الأفلام بين الروائية والتسجيلية، الطويلة والقصيرة، وتعنى بتصوير مأساة فلسطين وشعبها. الأفلام تغطي الفترة المصيرية من سنة 1911، أي منذ زمن الحكم العثماني، مروراً بعهد الانتداب البريطاني وكذلك زمن النكبة والتشريد وقيام دولة الاحتلال سنة 1948، وكل ما تعرض له الشتات الفلسطيني حتى عام 2005. أول فيلم فلسطيني روائي كان قد حققه صلاح الدين بدرخان سنة 1946 باسم "حلم ليلة"، ويؤكد ذلك الكاتب محسن البلاسي في كتابه "الخيال الحر". تم إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية في فترة الكفاح المسلح مثل فيلم "لا للحل السلمي" و "بالروح بالدم". في فترة السبعينيات تم إنتاج أفلام "وطن الأسلاك الشائكة" (1980)، و"فلسطين، سجل شعب" (1984). وأنتجت "مؤسسة صامد للإنتاج السينمائي" أول أفلامها سنة 1976 بعنوان "المفتاح" من إخراج غالب شعث. بلغ إجمالي الأفلام التي أُنتجت في ذلك العقد قرابة 50 فيلماً وثائقياً، وفيلماً روائياً واحداً هو فيلم "عائد إلى حيفا " سنة 1982 للمخرج قاسم حَوَل عن رواية الأديب غسان كنفاني.

طوّرت السينما الفلسطينية أدواتها وموضوعاتها، وخرجت من المفاهيم المستهلكة. إذ باتت الأفلام الفلسطينية تحظى بحضور عالمي، لا سيما فيلم "عرس الجليل" لميشيل خليفي سنة 1987 الذي حاز جائزة النقاد الدولية في مهرجان "كان" عام 1987، والجائزة الذهبية في "مهرجان سان سيباستيان"، والتانيت الذهبي في "مهرجان قرطاج" سنة 1988. كذلك نذكر إيليا سليمان الذي بدأ مشواره سنة 1990، وهو صاحب ثلاثية "سجل اختفاء"، "يد إلهية"، "الزمن الباقي، سيرة الحاضر الغائب"، وقد أسس في هذه الثلاثية لنقلة نوعية في السينما العربية. كما يحضر هاني أبو أسعد بفيلمه "الجنة الآن" سنة 2005 وعدة أفلام أخرى، ورشيد مشهراوي بفيلمه "حتى إشعار آخر" سنة 1993.

المسرح

يشبه المسرح الفلسطيني المسارح العربية الأخرى، إلا أنه يختلف اختلافاً جوهرياً نظراً لتاريخ المنطقة وسكانها. نشأ بصعوبة، وكان تركيزه في البداية منصباً على الداخل، لكنه تطور منذ ذلك الحين ليصبح ممارسة ثقافية متميزة. تُشير ماري إلياس، في الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، إلى ثلاث مراحل مختلفة. بدأ المسرح الفلسطيني في "سياق نهضة ثقافية" في بلاد الشام، وخاصة في عشرينيات القرن الماضي، بعروض مستوحاة من نصوص عربية أو مسرحيات أوروبية مترجمة. شهدت الفترة الثانية، التي شهدت "نهضة" فنية، أواخر الستينيات، وبعد حرب الأيام الستة عام 1967، شهدت رغبة واضحة، وإن كانت غير منسقة، داخل فلسطين وخارجها، في تطوير مسرح ذي هوية فلسطينية. ومن أبرز الفرق في تلك الفترة فرقة مسرح بلالين، التي بدأت عام 1970 باسم فرقة "عائلة المسرح". أما الفترة الثالثة، فقد بدأت عام 1993، بعد اتفاقية أوسلو، وشهدت تحولاً مهنياً في الضفة الغربية، على الرغم من أن التطورات في قطاع غزة كانت أكثر صعوبة. أهم الفرق المسرحية الفلسطينية: فرقة المسرح الوطني الفلسطيني، مسرح وسينماتيك القصبة، فرقة فتح المسرحية، مسرح الحكواتي الفلسطيني، مسرح البسمة، المسرح الشعبي سنابل، مسرح عشتار، مسرح الحارة، أيام المسرح، المسرح الشعبي الفلسطيني، مسرح الطنطورة، مسرح سفر، مسرح عناد، مسرح القصبة، مسرح الميدان، مسرح الرواد، مسرح السيرة، مسرح الرواة، مسرح الأحلام، مسرح نعم، وغيرها.

العمارة

تغطي العمارة الفلسطينية التقليدية فترة زمنية تاريخية واسعة، وتضمنت عدداً من الأساليب والتأثيرات المختلفة على مر العصور. كانت العمارة الحضرية في فلسطين قبل عام 1850 متطورة نسبياً. رغم انتمائها إلى السياق الجغرافي والثقافي الأوسع لبلاد الشام والعالم العربي، إلا أنها شكلت تقليداً مميزاً يختلف اختلافاً كبيراً عن تقاليد سوريا ولبنان ومصر. ومع ذلك، تشاركت المنازل الفلسطينية في المفاهيم الأساسية نفسها المتعلقة بترتيب مساحات المعيشة وأنواع الشقق الشائعة في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط. كان التنوع الغني والوحدة الكامنة في الثقافة المعمارية لهذه المنطقة الأوسع، الممتدة من البلقان إلى شمال إفريقيا، نتيجةً للتبادل الذي عززته قوافل طرق التجارة، وامتداد الحكم العثماني على معظم هذه المنطقة، بدءًا من أوائل القرن السادس عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

الحناء

يعود فن الحناء إلى آلاف السنين في الشرق الأوسط، في التقاليد المسيحية والإسلامية، كرمز للحظ السعيد والصحة والجاذبية. مع بروز الإسلام في القرن السابع، ومنع الوشم، ازدادت شعبية الحناء في العالم العربي.

تُستخدم الحناء في احتفالات مثل حفلات الزفاف، وللتجميل والزينة، والتعبير عن الذات، والبركة والرفاهية، وتكريم التقاليد القديمة، وغيرها. ليلة الحناء التي تسبق الزفاف تقليد قديم يجمع عائلتي العروس والعريس لتوطيد العلاقات والاحتفال والاهتمام بأي ترتيبات أخيرة لليوم الكبير. تتحول بقع الحناء إلى اللون البرتقالي عند إزالة المعجون، لكنها تغمق خلال الأيام الثلاثة التالية إلى لون بني محمر غامق بسبب الأكسدة.