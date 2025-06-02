حمدي فراج يكتب وطن: بماذا ابتز الموساد ويتكوف .. من لا حرمة للسبت الى مجزرة ويتكوف

لا يحتاج المرء لكثير من الوقت ليكتشف الفرق بين اول ورقة هدنة وضعها ستيف ويتكوف قبل خمسة أشهر ، و بين آخر ورقة قبل يومين ، الفرق هائل ، لصالح الورقة الأولى ، كانت تتضمن كل شيء تقريبا ، ووافقت عليها حماس و هي مغمضة كما يقال ، يومها اتصل بنتنياهو ، وقال له : تلاقيني غدا ، فقال له نتنياهو غدا السبت و نحن لا نعمل السبت ، لا أعرف ماذا قال له عن السبت و غير السبت ، لكنهما التقيا ، و تم توقيع الاتفاق ، و بدأ التنفيذ قبل وصول ترامب الى البت الأبيض . فما الذي حصل بعد ذلك ، كيف تم استئناف الحرب الابادية و التجويعية قبل ثلاثة اشهر ، و كيف وصل الامر بورقة ويتكوف الأخيرة ، و التي ملخصها ان تختار حماس بين مسدسين لتطلق الرصاص على رأسها من أحدهما .

بمعرفتنا المسبقة بجهاز الموساد عبر نحو 80 سنة ، و ببقية أجهزة إسرائيل الأمنية ، انها لا تترك شيئا للصدف و لا تؤمن لا بالقضاء و لا بالقدر ، و لا بالتوكل على الله و لا بالتواكل ، و انها بالتأكيد فتحت دفاتر ويتكوف ، الذي لم يكن سياسيا في يوم من الأيام ، و أنه أصبح مليارديرا بعد ان كان ابوه يخيط معاطف للسيدات ، و قبل سنتين اشترى فندق في لاس فيغاس بنحو اربع مليارات دولار .

عندما اتضح ان بيل كلينتون يريد فعليا الاعتراف بدولة فلسطينية ، وزار غزة عام 1996 ، و استقبل ابنة أحد الاسرى ، و سمع رسالتها الى ابيها ، و بكى امام الشاشات ، زجوا له بمونيكا . و بالطبع ليس بيل كلينتون هو الرئيس الوحيد الذي تفتح الموساد جراره و تتناول ملف ابتزازه ، فتثنيه عما يريد القيام به ، و أحيانا يفتحون جرارات زعمائهم ، كيهود أولمرت الذي اودع السجن خمس سنوات ، و شارون الذي مات في "خطأ طبي" ، لأن "السلام" القائم على الانسحاب و إعطاء الفلسطينيين حقوقهم كشعب ، خط أحمر ، و قضية أمن قومي يهدد الدولة .

في خريف العام الماضي ، فتحوا جرار حسن نصر الله ، و معه الحزب الذي يقوده ، فأجهزوا على معظم قياداته في لحظة تاريخية واحدة ، و معهم الأمين العام الجديد هاشم صفي الدين ، فمن هو هذا المحامي العقاري المغمور ويتكوف ؟ و بعد ان تفاءلنا خيرا به ، وجدناه وقد تغير 360 درجة ، زادت المجازر ، و زاد القتل حتى اباد مئات العائلات بمن فيها عائلة الطبيب حمدي النجار مع تسعة اطفاله دون ان يرف له جفن ، التجويع لنحو مئة يوم كمأثرة يباهي بها نتنياهو الأمم و الى جانبه يصفق ويتكوف ، تسليم حماس سلاحها ، مغادرة قادتها ، الطعام على طريقة جنينة الحيوانات ، ثم المجزرة التي راح ضحيتها نحو مئتي جائع و التي اطلق عليها البعض مجزرة ويتكوف .