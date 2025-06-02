شهداء باستهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح لليوم الثاني على التوالي

رام الله - وطن: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي مواطنين نازحين قرب مركز توزيع مساعدات قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم.

وأعلنت مصادر في مستشفى ناصر استشهاد 3 مواطنين وإصابة 35 بنيران جيش الاحتلال لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة المدعومة أميركيا ومن جيش الاحتلال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول الشهداء والجرحى إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني غربي رفح، بينما جرى نقل الشهداء وبعض المصابين بجروح خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكان مكتب الإعلام الحكومي بغزة أعلن أمس الأحد استشهاد 32 مواطنا إضافة إلى 200 مصاب في مجزرة مركز توزيع المساعدات غربي رفح وقرب مركز مساعدات الشركة الأميركية في محور نتساريم وسط القطاع.

في حين بلغ العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء افتتاح مراكز المساعدات في 27 مايو/أيار الماضي 49 شهيدا و305 مصابين.

بدوره قال مدير الإسعاف في شمال غزة إن 35 مواطنا استشهدوا بنيران الاحتلال قرب مراكز المساعدات خلال 24 ساعة.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع مركباتهم من الوصول إلى بعض المصابين، وقد أصبحت مراكز المساعدات في القطاع مصائد موت للفلسطينيين.

في حين نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مدير الإغاثة الطبية في غزة أن الاحتلال يستغل أي تجمع لأهالي غزة لاستهدافهم بما في ذلك مراكز المساعدات.

وتابع أن الاحتلال يتعمد تجميع الأهالي أمام مراكز المساعدات لتصفيتهم، حيث إن معظم الإصابات جاءت مباشرة في الرأس والصدر.