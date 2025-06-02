اليمن تحذر الشركات الأجنبية من الاستثمار في "إسرائيل"

وطن: هدّد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لأنصار الله باليمن مهدي المشاط، الشركات الأجنبية في حال الاستثمار في "إسرائيل".

ودعا المشاط، جميع الشركات المستثمرة في "إسرائيل" لأخذ التحذير اليمني على محمل الجد.

وأضاف: "تلقينا استعداد شركات لنقل استثماراتها استجابة لتحذيرنا وتجنبا لما هو أخطر وننصح البقية بالمغادرة".

وأمس الأحد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية، من بينها قصف مطار اللد.

كما أعلنت القوات "تنفيذ 3 عمليات بالطيران المسيّر ضد 3 أهداف حيوية للاحتلال في يافا واسدود وأم الرشراش إيلات جنوب فلسطين المحتلة".