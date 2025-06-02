استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال دير البلح

وطن: استشهد الطفل محمد حسين عقيلان، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلته في دير البلح قبل يومين.

وباستشهاد الطفل عقيلان، لم يتبق من أفراد عائلته أحد، إذ أُبيدت بالكامل، لتُمحى من السجل المدني الفلسطيني.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.