الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة في الضفة .. إصابات واعتقالات وتخريب للمحاصيل الزراعية

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وأراضيهم الزراعية، في وقت يتواصل فيه العدوان المستمر منذ أربعة أشهر في طولكرم وجنين ومخيمات اللاجئين شمالي الضفة.

وخلال هذه الاقتحامات، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال، إحداهما في بلدة برقة شمال شرق رام الله، والآخر في أودلا جنوب نابلس، فيما نقل شاب ثالث إلى المستشفى بعد تعرّضه للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال عند حاجز عسكري على مدخل مدينة أريحا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الشاب عز الدين خالد أبو ربيع أُصيب بجروح وكدمات وتم نقله إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، تركزت في مدينة دورا جنوب الخليل، ومدينة نابلس، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 9 مواطنين بينهم أسرى محررون، بالإضافة إلى 3 سيدات وشاب من عائلة صنوبر بعد اقتحام منازلهم في بلدة زواتا غرب المدينة، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات، من بينها: دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وزعترة شرق بيت لحم، وسط مواجهات مع الشبان. وعرابة جنوب جنين، حيث داهم الجنود المنازل وانتشروا في الشوارع تحت تغطية طائرات مسيرة.

في الأثناء، هاجم مستوطنون مزارعين في سهل قاعون شمال قرية بردلة في الأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم بالضرب، وطردوهم من حقولهم، وأتلفوا محاصيلهم الزراعية.

وأفاد المزارعون أن هذه الاعتداءات باتت متكررة وتهدف إلى ترهيبهم وإجبارهم على ترك أراضيهم.