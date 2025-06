مقاتل ايرلندي يهتف بعبارة "الحرية لفلسطين" وهو يسدد لكمات قوية لمنافسه الإسرائيلي

وطن: انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر المقاتل الإيرلندي بادي مكوري وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" في وجه خصمه الإسرائيلي شوكي فاراج خلال نزال جمعهما يوم السبت في روما.

وانتهى النزال الذي أقيم ضمن فعاليات "Cage Warriors 189" للفنون القتالية المختلطة بفوز مكوري بالإجماع، لكن ما جعل الحدث محط اهتمام واسع لم يكن فقط الأداء القوي داخل الحلبة، بل أيضا الموقف السياسي الصريح الذي عبر عنه المقاتل الإيرلندي أثناء وبعد حسمه الفوز بالنزال.

وبينما كان يسدد ضرباته على المقاتل الإسرائيلي، سمع مكوري وهو يصرخ في وجه فاراج "الحرية لفلسطين"، في مشهد أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب إعلان فوزه بالنزال بالإجماع، علق ماكوري (27 عاما) علم فلسطين على كتفيه وأطلق هتاف "الحرية لفلسطين"، ليعيد لاحقا نشر العديد من اللقطات من النزال عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مرفقة بتعليق: "عدالة الشارع".

ولم يكن المقاتل الإيرلندي وحده من هتف لفلسطين، إذ شاركت الجماهير في الصالة بإطلاق هتافات متزامنة: "الحرية لفلسطين"، قبيل انتهاء النزال.

ورفع مكوري رصيده إلى ستة انتصارات مقابل خسارة واحدة في سبعة نزالات خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"

The best quote of 2025:

“Fuck you child killer, you're a child killer, fuck you, Free Palestine”~ Paddy McCorry



He was beating it “literally” into this baby killer’s head. pic.twitter.com/Yeo5XUjNNV