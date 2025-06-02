أطباء بلا حدود تحمل مؤسسة أمريكية مسؤولية الفوضى وسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في رفح

وطن: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، مؤسسة إغاثة أمريكية بإحداث فوضى خلال توزيع المساعدات في رفح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بنيران جيش الاحتلال .

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، أن عددا من المصابين الذين تلقوا الرعاية بعد استهدافهم في مركز لتوزيع المساعدات في غزة تديره منظمة مدعومة من الولايات المتحدة، ذكروا أنهم تعرضوا لإطلاق نار "من جميع الجهات" على يد قوات الاحتلال.

وحملت المنظمة النظام المطبق من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" مسؤولية الفوضى التي شهدتها مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات.

في غضون ذلك، كشف الدفاع المدني في غزة عن نحو 31 هيدا و176 جريحا بنيران جيش الاحتلال خلال توزيع المساعدات، تزامنا مع تأكيدات شهود عيان لوكالة فرانس برس بأن قوات الاحتلال هي من باشرت إطلاق النار.