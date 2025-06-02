إصابات في هجوم بزجاجات حارقة على فعالية مؤيدة للاحتلال في كولورادو

رام الله - وطن: أفادت سلطات إنفاذ القانون في ولاية كولورادو الأمريكية، بأنه تم التعرف على المشتبه به الذي هاجم عددا من المؤيدين للاحتلال في مدينة بولدر بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف).

ووفق سلطات إنفاذ القانون، يدعى المشتبه به محمد سليمان وتم اعتقاله من دون أن يبدي أي مقاومة.

وأوضحت شرطة بولدر أنها لم تصنف الحادث حتى الآن كهجوم إرهابي، مشيرة إلى أن دوافع سليمان لا تزال قيد التحقيق بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال ستيف ريدفيرن قائد شرطة بولدر خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك عددا من الجرحى أصيبوا بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى من بينهم منفذ الهجوم الذي أصيب هو الآخر خلال الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ونقلت قناة "سي بي إس نيوز" عن شهود في موقع الحادث إن شخصا هاجم مجموعة من المتظاهرين بزجاجات حارقة خلال مشاركتهم في مسيرة تضامنية للتذكير بالمحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله "إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على تفاصيل الهجوم في بولدر".