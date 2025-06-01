الرئيس البرازيلي: ما يجري في غزة إبادة جماعية لا حرب بين جيشين

وطن: انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، "إسرائيل" بشدة لهجماتها المتواصلة على قطاع غزة، واصفاً ما يجري بأنه "إبادة جماعية" و"الانتقام".

وخلال خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي البرازيلي، شدّد دا سيلفا على أنّ "ما يشهده القطاع لا يُعدّ حرباً بين جيشين"، بل هو هجوم من "جيش محترف تماماً يقتل النساء والأطفال في غزة"، مؤكداً أنها "ليست حرباً، بل إبادة جماعية".

وأضاف دا سيلفا: "حتى اليهود لا يريدون هذه الحرب. إنها انتقام من حكومة ضد إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ما نراه ليس حرباً بين جيشين. إنه جيش تماماً يقتل النساء والأطفال في قطاع غزة".

وكان دا سيلفا قد قرأ خلال خطابه بياناً لاذعاً يدين فيه السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، مؤكداً موقف بلاده الرافض للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.