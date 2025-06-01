الإئتلاف التربوي الفلسطيني يعقد ندوة إقليمية في المواطنة الرقمية

وطن: نفذت تعاونية تعلم وتعليم الكبار في الإئتلاف التربوي الفلسطيني ندوة إقليمية بعنوان ( تعلم وتعليم الكبار والمواطنة الرقمية) .

وكانت الندوة التي نفذت الكترونيا عن بعد قد افتتحت بمداخلة منسق تعاونية تعلم وتعليم الكبار الأستاذ نسيم قبها تحت عنوان، مهارات المواطنة الرقمية وتقليل فجوة الرقمنة بين الأجيال، ومن ثم داخل الدكتور اللبناني دال الحتي مداخلته المعنونة بالمواطنة الرقمية وشمولية التعليم.

وبدوره طرح الدكتور الفلسطيني عضو التعاونية محمود حوامدة مداخلته، دمج مهارات المواطنة الرقمية في تعليم الكبار: مدخل لتعزيز التعليم في عصر التحول الرقمي، وختاما مع الدكتورة المصرية ناديا جمال الدين في التعلم المستمر للكبار في الزمان الرقمي لمواجهة متغيرات سوق العمل.

وكانت الندوة قد شاركت فيها أعضاء في الإئتلافات العربية من فلسطين الأردن لبنان مصر المغرب تونس، وقد أعقبت المداخلات أسئلة موجهة للمداخلين تمحورت حول تقليل الفجوة الرقمية، والأمان الرقمي، ودور السياسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مواكبة المواطنة الرقمية للوصول بالمواطن( راشدين ويافعين وكبار سن) لعملية الوعي بدورهم المجتمعي في التعاطي الإيجابي مع الرقمنة.

وتعتبر هذه الندوة جزء من سلسلة نشاطات سابقة نفذتها تعاونية تعلم وتعليم الكبار في الإئتلاف التربوي الفلسطيني ، لمواكبة إطار التعلم مدى الحياة منهجيا بشكل إيجابي ينعكس في جودة المجتمع ككل.

وقد شارك كل من غدير فنون ومنذر زيود وعبير سمودي وسجى بواقنة في ترتيبات عقد الندوة نظريا ولوجستيا، ما جعل الندوة تلاقي استحسان جميع الحاضرين، شاكرين الإئتلاف على مبادراته التربوية القيمة.