عائلات أسرى إسرائيليين تُحذّر من التصعيد وتؤكد: الحل الوحيد هو اتفاق شامل

وطن: حذّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من خطورة توسيع العمليات العسكرية على حياة أبنائهم الأسرى، داعيةً إلى التوصل إلى "اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن".

جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلي العائلات برئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زمير، حيث عبّروا عن قلقهم من أن الخيار العسكري وحده لن يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى، بل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقالوا لزمير: "لا أحد سيدفع الثمن الباهظ الذي دفعناه".

وأضافت العائلات في بيان: "نشعر بمسؤولية تحتم علينا تحذيركم، حتى لا تعيش عائلة أخرى المأساة التي عشناها".

وأكد البيان أن "التوصل إلى اتفاق شامل هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى، حتى لو تطلّب الأمر إنهاء الحرب".

من جانبه، قال زمير: "سنعمل بكل جهدنا لضمان عدم تكرار هذه المأساة".

وشددت العائلات على رفضها لأي صفقة مؤقتة قد تُبقي بعض الأسرى في غزة، معتبرةً أن ذلك سيعرّض حياتهم للخطر. كما حمّلت العائلات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن "التضحية بأبنائهم لأسباب سياسية"، وأعلنت رفضها القاطع لأي اتفاق جزئي.