القوات المسلحة اليمنية: نفذنا قصفًا مزدوجًا.. مطار اللد بصاروخ فرط صوتي وثلاث مسيّرات على منشآت حيوية إسرائيلية

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي، في تصعيد لافت ضمن سلسلة العمليات الداعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان رسمي، إن العملية حققت هدفها بنجاح، وأدت إلى شلل كامل في حركة المطار، وإجبار ملايين الإسرائيليين على الفرار إلى الملاجئ، مؤكداً أن هذا الاستهداف يأتي في إطار فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في مطار اللد.

وأشار سريع إلى أن العملية الصاروخية تزامنت مع ثلاث عمليات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع حيوية في يافا و "أسدود" وأم الرشراش (إيلات)، ضمن جهود القوات اليمنية لفرض حصار جوي على كيان الاحتلال، موضحاً أن الضربات تأتي بعد نجاح فرض حظر جزئي على حركة بعض شركات الطيران الدولية التي استجابت لدعوات تعليق الرحلات إلى الأراضي المحتلة.

وشدد سريع على أن عمليات اليمن العسكرية ستستمر ولن تتوقف إلا بتحقيق شرطين أساسيين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار بالكامل عن سكانه، مؤكداً أن "قرارنا محسوم ولن نتراجع عنه".

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن قوات الاحتلال أغلقت المجال الجوي فوق مطار اللد وعلقت كافة رحلات الطيران من وإلى المطار، بعد تفعيل صفارات الإنذار في "تل أبيب" ومناطق غرب القدس المحتلة، وسط حالة من الذعر والارتباك في صفوف المستوطنين، الذين لجأوا إلى الملاجئ بأعداد كبيرة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن حركة أنصار الله في اليمن أطلقت، منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 43 صاروخًا بالستيًا باتجاه الأراضي المحتلة، بينها 5 صواريخ خلال الأسبوع الأخير فقط، في تصعيد متواصل يضع العمق الإسرائيلي في مرمى النيران اليمنية، مع التركيز بشكل خاص على استهداف مطار اللد ومرافق حيوية أخرى.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أكدت في وقت سابق أن عملياتها تأتي دعمًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وأنها ملتزمة بمواصلة التصعيد حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع المحاصر.

بدوره، جدد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، التأكيد على استمرار هذه العمليات، قائلاً إن "العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يوقف العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تصعيد عملياتها خلال المرحلة المقبلة لتكون أكثر تأثيرًا وفعالية في مواجهة العدو الإسرائيلي.