صاروخ يمني يغلق مطار اللد مجدداً ويطلق الإنذارات في "تل أبيب"

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي في مطار اللد وعلقت حركة الطيران من وإلى المطار، عقب إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق غرب القدس المحتلة، إثر رصد صاروخ بالستي أطلق من اليمن.

وذكرت وستئل الإعلام ذاتها أن الصاروخ اليمني دفع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، في مشهد يعكس حجم القلق الذي يعيشه الداخل الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات الصاروخية القادمة من اليمن.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن حركة "أنصار الله" أطلقت منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 43 صاروخًا بالستيًا باتجاه الأراضي المحتلة، 5 منها خلال الأسبوع الأخير فقط، في تصعيد لافت للهجمات التي تستهدف العمق الإسرائيلي، خصوصًا مطار اللد.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة عمليات عسكرية تنفذها القوات المسلحة اليمنية، في إطار الحصار الجوي الذي تفرضه على كيان الاحتلال، حيث استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة مطار اللد بعدة ضربات صاروخية، ما تسبب في شلل متكرر لحركة الطيران وإرباك كبير في الملاحة الجوية، إضافة إلى دفع عدد من شركات الطيران العالمية إلى تعليق رحلاتها إلى الأراضي المحتلة.

وأكدت صنعاء أن هذه العمليات العسكرية تأتي دعمًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتعهدت بمواصلة التصعيد حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع المحاصر.

وفي هذا السياق، جدد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، التأكيد على استمرار العمليات العسكرية، قائلاً إن "العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يوقف العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن القوات المسلحة اليمنية ستعمل على تصعيد عملياتها خلال المرحلة المقبلة لتكون أكثر تأثيرًا وفعالية في مواجهة العدو الإسرائيلي.