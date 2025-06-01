"الإعلام العبري": خشية من انتفاضة عالمية ضد "إسرائيل"

وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن "إسرائيل فقدت الشرعية الدولية لمواصلة حربها على قطاع غزّة"، مشيرة إلى أن هذا الفقدان للشرعية يُقوّض قدرتها على الدفاع عن نفسها، ويُلحق الضرر بمظلتها السياسية والدبلوماسية عالميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم على مركز توزيع المساعدات في غزّة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا، أثار موجة غضب عالمية، وأشعل الاتهامات ضد الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، وسط اتهامات متزايدة بـ"التشهير بالجنود الإسرائيليين".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر سياسية قولها إن هناك خشية حقيقية من اندلاع "انتفاضة عالمية ضد إسرائيل" بسبب تصاعد مشاهد المجاعة والفوضى في قطاع غزة، وهو ما يزيد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال.

وبحسب "معاريف"، فإن دولًا أوروبية كبرى، من بينها ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، وإسبانيا، بدأت تطالب علنًا بإنهاء العملية العسكرية في غزة، فيما تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية لفرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها.

ورغم هذا التصعيد الدولي، تظل الإدارة الأمريكية، بحسب الصحيفة، هي الدرع السياسي الرئيسي الذي يواصل حماية "تل أبيب"، عبر تقديم الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع.