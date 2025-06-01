الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب النيابة المختصة باستكمال تحقيقاتها في وفاة المحتجز أبو النعناج ونشر النتائج

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تتابع حادثة وفاة المواطن أحمد عبد الهادي يوسف أبو النعاج (26 عاماً)، المحتجز لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة جنين.

وأضافت في بيان لها، وصل وطن، أنها تلقت يوم الجمعة الموافق 30/5/2025، بلاغاً من جهاز المخابرات العامة حول وقوع محاولة انتحار في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له في جنين. وعلى الفور، توجّه طاقم من الهيئة إلى مكان الاحتجاز، حيث أجرى مقابلات ميدانية مع عدد من ضباط الجهاز، وعدد من النزلاء بمن فيهم شقيق المحتجز والذي كان موقوفا معه في نفس الغرفة، كما تم الاطلاع على ظروف الاحتجاز، والملفات القانونية والطبية الخاصة بالمواطن. كما زار طاقم الهيئة المستشفى الذي نُقل إليه المحتجز، وتمت مقابلة الفريق الطبي المشرف على حالته.

إن الهيئة، إذ تعرب عن أسفها الشديد لهذه الحادثة الأليمة، تؤكد أن هذه الحادثة تسلّط الضوء من جديد على عدد من الإشكاليات المزمنة داخل بعض مراكز الاحتجاز، وتدعو إلى:

ضرورة إنهاء حالة الاكتظاظ الشديد داخل العديد من مراكز الاحتجاز، لما لها من أثر سلبي بالغ على الصحة النفسية للنزلاء.

الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية بشأن توقيف الأشخاص، وتنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن الجهات القضائية.

توفير الرعاية الصحية المستمرة، بما في ذلك وجود طبيب مختص بشكل دائم داخل مراكز الاحتجاز، لضمان المتابعة الصحية الجسدية والنفسية للمحتجزين والتدخل العاجل في الحالات الطارئة.

تطالب الهيئة النيابة المختصة باستكمال تحقيقاتها في الحادثة حسب الأصول ونشر النتائج.