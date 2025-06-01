حين يُجبرك الاحتلال أن تهدم بيتك وذكرياتك

كتبت عرين سلايمة: لم يكن صباح يوم الأحد عاديًا في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس، حين اضطر المقدسي مهند عمران القنبر إلى إفراغ منزله من محتوياته، تمهيدًا لهدمه ذاتيًا، تنفيذًا لقرار صادر عن بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص.

المنزل الذي تبلغ مساحته 145 مترًا مربعًا، كان يحتضن سبعة أفراد من عائلة القنبر، وشُيّد قبل 19 عامًا بجهد فردي، وبدون أي دعم أو مساعدة. سنوات طويلة من الكدّ والتعب اختصرها الاحتلال في قرار إداري ظالم، يُجبر الإنسان على تقويض أحلامه بيده.، الذي يعيش في المنزل منذ 2006، لم يكن يتوقع أن تصل به الحال إلى لحظة يهدم فيها بيته، الذي يحتضنه مع زوجته وأطفاله الخمسة منذ سنين.

قال في تصريح خاص "أعيش في هذا المنزل منذ عام 2006، أسكن فيه أنا وزوجتي وخمسة أولاد. مساحته 150 مترًا. في عام 2018 تسلّمت قرار الهدم من بلدية الاحتلال، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني معهم. حاولت كثيرًا تأجيل القرار، استعنت بمحامين ومهندسين لتصدير رخصة بناء ودفعت الآلاف من الشواكل ، لكن بالنهاية صدر قرار نهائي بالهدم. لم أستطع تحمّل تكاليف جرافات البلدية لأنها تجبرك ايضاً ان تدفع الآلاف من الشواكل ان لم تهدمه ذاتياً وانا جالس اسدد تكاليف المحامين والمهندسين فقررت أن أهدم البيت بيدي."

ورغم الجهد الذي بذله القنبر خلال سنوات طويلة لتثبيت بيته قانونيًا، أصرّت بلدية الاحتلال على تنفيذ أمر الهدم، ضاربة بعرض الحائط كل المحاولات القانونية والإنسانية.

وبعد إفراغ المنزل بالكامل من محتوياته، تحوّل إلى كهف فارغ بارد، لا يحمل من صفته كـ"بيت" إلا الجدران التي كانت شاهدة على حياة كاملة. لم يكن بيت مهند حجارةً، بل أمنيات، وصوت ضحكات أطفاله الذين كبُروا في زواياه

بعد أن أُفرغ المنزل، لم يجد مهند مكانًا يضع فيه أغراضه، فاحتضنها الشارع، كما احتضن أطفاله الليل الأول بلا سقف. حاول أهله وأهل الحي الوقوف بجانبه، قدّموا المساعدة، لكن الحزن كان أعمق من أن يُرمّم، ماذا فعل الاحتلال به

“هذا المنزل كان كل حياتي، بنيته وأنا شاب، وكل تفصيله فيه من جبيني وتعب السنين… واليوم ما بعرف وين آخذ أولادي”، قالها مهند وهو يتأمل الركام، متسائلًا عن الخطوة القادمة وسط ضيق الحال واستحالة تأمين مأوى بديل في مدينة تسلب المقدسيين حتى حق السكن.

ورغم الحزن الذي غلّف المكان، لم تغب ملامح الكرامة عن وجه مهند، الذي اختار الهدم الذاتي ليحمي عائلته من التكاليف الباهظة والغرامات التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت البلدية الهدم.

وتبقى هذه القصة واحدة من مئات القصص التي تتكرّر في القدس، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهدم أحلامهم لبناء واقع قسري جديد، لا مكان فيه للعدالة أو الإنسانية