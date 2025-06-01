بعد منع الاحتلال دخوله الى رام الله .. وفد "العربية الإسلامية" يجتمع مع الرئيس عباس "مرئياً"

وطن: أعلن الأردن، الأحد، عن عقد وفد من اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن قطاع غزة، اجتماعا “مرئيا” مع الرئيس محمود عباس، بعد تعطيل إسرائيل زيارة الوفد إلى مدينة رام الله.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: “يعقد وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، الآن، اجتماعًا في عمّان، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس عبر آلية الاتصال المرئي”.

ويضم الوفد رئيس اللجنة، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والبحرين عبد اللطيف الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما يضم الاجتماع الى جانب الرئيس عباس، نائبه حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، عبر الاتصال المرئي.

وكان الوفد قد قرر، السبت، تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى مدينة رام الله، بسبب رفضها من إسرائيل.

وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.