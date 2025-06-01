الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وجامعة النجاح الوطنية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التدريب والتعليم في قطاع التأمين

رام الله - وطن: وقعت جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ممثلاً برئيس مجلس إدارته الأستاذ حمزة شروف، وذلك يوم الأربعاء 28/5/2025، لتعزيز التعاون المشترك في تطوير الكفاءات، وتعزيز التدريب والبحث العلمي في قطاع التأمين.

جاءت مراسم التوقيع بحضور الدكتور سائد الكوني نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، والدكتور رأفت الجلاد عميد كلية الأعمال والاتصال، بالإضافة إلى السيد كايد ميعاري، أمين عام الاتحاد، ومسؤول قسم الحسابات في الاتحاد السيد محمد صعابنة.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق جديدة في مجالات التدريب والبحث العلمي، من خلال إعداد كوادر مهنية مؤهلة في قطاع التأمين وإدارة المخاطر، والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عبر تزويد الطلبة بمهارات عملية وعلمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل. كما تسعى إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المهنية وتأهيل خريجي كلية الأعمال والاتصال وتطوير مهاراتهم العملية. وتشمل الأهداف أيضاً تبادل الخبرات العلمية والمهنية بين الطرفين من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

وأشار أ.د. عبد الناصر زيد إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الجامعة بخدمة المجتمع الفلسطيني وإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة في بناء مستقبل وطنهم، مؤكداً أن التعاون مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين سيسهم في إثراء المعارف النظرية والتطبيقية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد السيد حمزة شروف أن الاتحاد يسعى الى إلى رفع مستوى الوعي التأميني وتطوير الكفاءات المهنية، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة النجاح الوطنية يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قطاع التأمين.

وستشمل مجالات التعاون توفير برامج تدريبية متخصصة، وعقد دورات وحلقات بحث لطلبة الجامعة، بالإضافة إلى الاستفادة من العلاقات والاتصالات الخارجية للطرفين في عملية التدريب المهني. كما ستعمل أيضاً على تشجيع وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات المحاسبة والتدقيق والتمويل والإدارة، وتسهيل فرص التدريب العملي لطلبة كلية الأعمال والاتصال في الشركات الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى عقد دورات بالشراكة بين حديقة النجاح للابتكار والاتحاد.