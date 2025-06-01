لليوم الـ126.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصعيد متواصل

وطن: تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ126 على التوالي، في عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ113 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد غير مسبوق وإجراءات عسكرية مشددة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت صباح اليوم بتعزيزات عسكرية إضافية من الآليات نحو المدخل الغربي للمدينة، وانتشرت في شوارعها الرئيسية، من بينها دوار العليمي وشارع نابلس، وصولًا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن الاحتلال يفرض حصارًا خانقًا على مخيمي طولكرم ونور شمس، تخلله إطلاق نار وانفجارات متفرقة، وانتشار كثيف للآليات وفرق المشاة داخل الأحياء، حيث تلاحق القوات كل من يحاول العودة لتفقد منزله أو جمع مقتنياته، وتطلق النار تجاههم.

وكان مخيم نور شمس قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين عمليات هدم طالت أكثر من 20 مبنى سكنيًا، ما ألحق أضرارًا جسيمة بمبانٍ مجاورة، في إطار مخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في المخيمين، بينها 58 بمخيم طولكرم و48 في نور شمس، لفتح طرقات وتغيير معالمهما الجغرافية.

كما سلّم الاحتلال، الأسبوع الماضي، قرارات هدم فورية لسكان 58 مبنى في مخيم طولكرم، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية، وأمهلهم ثلاث ساعات فقط للإخلاء من مداخل محددة، في ظل تشديد الإجراءات والتنكيل والاحتجاز والتهديد.

وتشهد المدينة تحركات عسكرية مكثفة، حيث تجوب آليات الاحتلال الشوارع والأحياء، وتطلق أبواقها بشكل استفزازي، وتسير عكس اتجاه السير، إلى جانب نصب حواجز مفاجئة، خصوصًا وسط السوق، في شارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت، ما أدى إلى إيقاف المواطنين ومركباتهم وتفتيشها وممارسة أعمال التنكيل.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المجاور، بعد طرد سكانها بالقوة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويعاني شارع نابلس من أضرار بالغة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال منذ أشهر، ما أعاق حركة المركبات وزاد من معاناة السكان.

وأسفر هذا العدوان المستمر حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل في شهرها الثامن، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات نتيجة عمليات الهدم والحرق والنهب.

وأدى هذا التصعيد إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد عن 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل بالكامل، وتضرر 2573 منزلًا بشكل جزئي. كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، محولةً إياهما إلى مناطق شبه خالية من مظاهر الحياة.