جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفي المرتبة 818 على مستوى جامعات العالم بحسب تصنيف 2025 RUR

وطن: حصدت جامعة القدس المرتبة الأولى فلسطينيًا و818 عالميًا في تصنيف Round University Ranking (RUR) للعام 2025، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التصنيف ولا سيّما مؤشر جودة التعليم والبحث العلمي.

ويُعد تصنيف RUR من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث يقدّم نظرة شاملة على الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات، ويستند إلى 20 مؤشرًا تغطي أربعة مجالات رئيسية: جودة التعليم، والبحث العلمي، والتدويل، والاستدامة المالية. ويُعتمد في جمع بياناته على مصادر موثوقة مثل وكالة Clarivate Analytics ومنصةThe Lens، مما يضمن الشفافية والموضوعية. ويحتفل التصنيف هذا العام بمرور 15 عامًا على انطلاقه منذ عام 2010.

وقد أحرزت جامعة القدس تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التصنيف المختلفة لعام 2025، وأبرزها: جودة التعليم: المرتبة 934 عالميًا – الأولى فلسطينيًا، البحث العلمي: المرتبة 754 عالميًا – الأولى فلسطينيًا، التدويل: المرتبة 88 عالميًا – الأولى فلسطينيًا.



وقالت إدارة الجامعة حول هذا التميز "يعكس هذا الأداء المتقدم التزام الجامعة المستمر بتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح على العالم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويُعد إدراج جامعة القدس المتواصل في هذا التصنيف العالمي، بما يشمل التصنيفات حسب التخصصات، نتيجة للجهود الاستراتيجية في تطوير العملية التعليمية والبحثية".

وأكدت أن هذا الإنجاز الجديد يرسّخ مكانة جامعة القدس كواحدة من الجامعات الرائدة على مستوى فلسطين والمنطقة، ويعكس رؤيتها الطموحة في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتلبية تطلعات الطلبة والمجتمع العلمي المحلي والدولي، موجهةّ شكرها الكبير للطاقم الأكاديمي والإداري المتميز والذي يعمل مليًا من أجل إعلاء اسم جامعة القدس وإثراء فرص طلبتها وخريجيها في مختلف التصنيفات العالمية والمحافل المرموقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تميزت في العام الماضي (2024) في العلوم الطبية حيث حازت على المرتبة 574 عالميًا في هذا التخصص الحيوي.



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