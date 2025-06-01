وزارة المالية: نعمل بشكل حثيث على تجنيد كافة الموارد المالية الممكنة لتأمين دفعة مالية للموظفين قبل إجازة عيد الأضحى

وطن: قالت وزارة المالية اليوم الأحد أنها تعمل بشكل حثيث على تجنيد كافة الموارد المالية الممكنة لتأمين دفعة مالية للموظفين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك..

وقالت الوزارة في بيان لها ظهر اليوم "تبذل الوزارة جهودًا متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، واستلام حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي".

واضافت "سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية".