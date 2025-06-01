جمعية "ايخيليا " تصدر تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان في الضفة الغربية لشهر أيار

وطن: أصدرت جمعية "ايخيليا الأغوار" تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان لشهر أيار 2025، الذي تناول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال خلال هذا الشهر في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من (152) اعتداء شملت بشكل أساسي محافظة رام والله والبيرة وتحدياً بلدة سنجل، وقرى المغير وأبو فلاح ومخماس. واستهدفت هذه الاعتداءات بشكل أساسي التجمعات البدوية والرعوية والحقول الزراعية، والمناطق القريبة من المستوطنات والطرق المؤدية اليها.

أبرز الانتهاكات التي سجلتها "ايخيليا":

- 01/05/2025، هاجمت مجموعه من المستوطنين مكب النفايات بالقرب من قرية المينا جنوب شرق بيت لحم واعتدت بالضرب على المواطن محمد رائد الفروخ، مما تسبب له رضوض في أنحاء جسمه.

- 01/05/2025، قام جيش الاحتلال باعتقال المواطن ابراهيم اسماعيل النواجعه من تجمع واد جحيش في مسافر يطا، وذلك بعد مطاردته من قبل المستوطنين الذين منعوه من دخول المراعي.

- 01/05/2025، قام جيش الاحتلال باعتقال المواطن موسى علي اسماعيل النواجعه من أم نير بالقرب من سوسيه في مسافر يطا.

- 01/05/2025، قامت مجموعات من المستوطنين تقدر بحوالي (20) مركبة بالتجمع في سهل بلدة ترمسعيا بالقرب من البؤرة الاستيطانية الجديدة، في محافظة رام الله والبيرة، حيث حاولوا الاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

- 01/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بإطلاق طائرات في أجواء منطقة سهل ترمسعيا بهدف مسح المنطقة من الجو.

- 01/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة عين غزال بالفارسية، الواقعة في الأغوار الشمالية، بالقرب من خيام السكان البدو.

- 01/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين خربة الدير في الأغوار الشمالية وقاموا بتحطيم خلايا شمسية وماتور للمياه للمواطن عبد الحكيم محمود أسمر.

- 01/05/2025، قام مستوطنون بوضع خيمه استيطانية جديدة وحمام متنقل في أراضي المواطنين في منطقة بطن الحلاوة في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة.

- 01/05/2025، هاجم مستوطن مسلح سكان منطقة الخلايل في قرية المغير في محافظة رام والبيرة.

- 01/05/2025، هاجمت مجموعات من المستوطنين المواطنين من سكان منطقة أم نير بالقرب من سوسيه في مسافر يطا.

- 01/05/2025، اقتحم أكثر من مئة مستوطن منطقة واد الليمون في قرية عابود شمال غرب رام الله من جهة مستوطنة "بيت ارييه" المقامة على أراضي المواطنين وحاولوا تحطيم خزان المياه الذي تعتمد عليه القرى والبلدات التي تقع شمال مدينة رام الله عند انقطاع المياه خاصه في فصل الصيف حيث يعتبر هذا الخزان نقطة تجمع للمياه في المنطقة.

- 02/05/2025، هاجم مجموعه من المستوطنين بلدة رامين شرق محافظة طولكرم وقاموا بسرقة عربه تعود ملكيتها للمواطن نائل محمد اسماعيل حمد.

- 02/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين خربة ابزيق في محافظة طوباس وقاموا بالاعتداء على عائلتين وتهجيرهم من الخربة قسراً.

- 02/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين امرأتين من ذوي الاحتياجات الخاصة وقاموا بالاعتداء عليهن عند مدخل مدينة الخليل.

- 03/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين باحتجاز مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم الصحفية في بلدة المغير في محافظة رام الله والبيرة، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم في حال عدم مغادرة المكان، وعرف من بين هؤلاء الصحفيين كل من: محمد التركمان، كريم خمايسه، أحمد الخطيب ، والناشط ربيع أبو نعيم.

- 03/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات في محافظة أريحا والأغوار، وقاموا بمضايقة المواطنين والاعتداء عليهم.

- 04/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، واشعلوا النيران في غرفة تعود ملكيتها الأحد سكان القرية، ثم لاذوا بالفرار.

- 04/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين في منطقة الظهرات بين المغير وترمسعيا بالبدء ببناء غرفة جديدة في اقرب منطقة من سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح.

- 04/05/2025، قامت مجموعه من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بالسيطرة على غرفة تعود ملكيتها للمواطن عبد الحفيظ ابو رحمه من قرية أبو فلاح، وقاموا بإتلاف عرائش العنب، وتكسير غرفته الزراعية في منطقة الخلايل في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة.

- 04/05/2025، قامت مجموعه من المستوطنين بشق طريق استيطاني جديد يمر من أراضي المواطنين قرب الكسارة في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة.

- 05/05/2025، قام جيش الاحتلال باقتحام بلدة سنجل، في محافظة رام الله والبيرة، ونصب حاجز عسكري وسط البلدة، ومنع المركبات من التحرك.

- 05/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بقطع أكثر من (100) شجرة زيتون في سهل مرج سيع على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح في محافظة رام الله والبيرة.

- 05/05/2025، قام مستوطن برعي أبقاره وسط سهل مرج الذهب في قرية المغير مستعيناً بقوة من جيش الاحتلال مكونه من اربعة اليات عسكرية وأكثر من (100) جندي.

- 05/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بقطع أشجار الزيتون في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح.

- 05/05/2025، قامت قوة من جيش الاحتلال بهدم خيام وحظائر وبيوت سكنيه في خربة الدير في الأغوار الشمالية، وكذلك هدم منشأة تعود ملكيتها للمواطن إياد دراغمه.

- 05/05/2025، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية المغير، في محافظة رام الله والبيرة، وبدأت بأعمال الهدم لبعض المنشآت، وشنت حملة اعتقالات في القرية.

- 05/05/2025، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم منزل المواطن عماد أبو عليا في قرية المغير والاعتداء على صاحب المنزل بالضرب المبرح.

- 05/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال المزارعين بين قريتي المغير وأبو فلاح.

- 05/05/2025، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باحتجاز عدد من الصحفيين الفلسطينيين على مدخل بلدة سنجل، ومنعهم من مواصلة عملهم الصحفي في تغطية اعتداءات المستوطنين على البلدة.

- 05/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإنشاء بؤرة استيطانية على تلال المنيا بالقرب من بلدة سعير، في محافظة الخليل، والتي تعود أراضيها لأهالي سعير من عائلات الطروة والشلالدة حيث أقاموا الخيم والخزانات والألواح الشمسية.

- 05/05/2025، قام جيش الاحتلال برفقة ممثلين عن الإدارة المدنية ومجلس المستوطنات بهدم منزل المواطن إياد حافظ دراغمة من خربة الدير في الأغوار الشمالية.

- 05/05/2025، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم (11) منشأة سكنية و(7) آبار في قرية خلة الضبع في مسافر يطا.

- 05/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإضرام النار في سهل بلدة برقة في محافظة نابلس، مما ألحق أضراراً بالمزروعات

- 05/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة ترمسعيا، في محافظة رام الله والبيرة، وأضرمت النيران بجانب أحد الاسكانات مما شكل تهديداً لحياة وسلامة المواطنين.

- 06/05/2025، درات مواجهات بين المواطنين والمستوطنين الذين حالوا الاعتداء على حقوق المواطنين ومزروعاتهم في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح.

- 06/05/2025، قامت مجموعات من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بالتجمع في سهل بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة، بهدف الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

- 07/05/2025، أغلقت قوة من جيش الاحتلال المدخل الغربي لقرية أم صفا في محافظة رام الله والبيرة، وقطعت خط المياه الرئيسي المغذي للقرية المحاطة بالاستيطان من الاتجاهات الأربع.

- 07/05/2025، قامت قوة من جيش الاحتلال بإغلاق طريق زراعي يخدم المواطنين في الوصول إلى أراضيهم الزراعية في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة.

- 07/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية أبو فلاح، في محافظة رام الله والبيرة، وأحرقوا مزرعة تعود ملكيتها للمواطن حسام قسام وهو يتواجد بداخلها.

- 07/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق بيت زراعي شرق بلدة ترمسعيا.

- 09/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منطقة الخلايل وقاموا بتدمير مغارة المواطن أبو همام رزق أبو نعيم.

- 09/05/2025، قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين بالاعتداء على المواطنين ومركباتهم أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية المقامة على مدخل قرية بيت فوريك، وعلى حاجز صرة، وعلى حاجز عورتا، وجميعها في محافظة نابلس.

- 09/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإضرام النيران في مرج الذهب قرب قرية المغير، في محافظة رام الله والبيرة، ومنع جيش الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لإخماد النيران.

- 09/05/2025، قام ثلاث مستوطنين بمهاجمة تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا حيث اقتحموا منزلاً تقطنه عائله مكونه من أب وأم وطفلين، ثم قاموا بإغلاق أبوابه على العائلة من الخارج وقاموا برش الغاز السام من إحدى النوافذ الصغيرة مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز داخل المنزل وتسبب في اختناق أفراد العائلة الأربعة الذين تمكنوا بعد محاولات شاقة من كسر قفل الباب والخروج من المنزل ثم قام المستوطنون بالذهاب إلى منزل مجاور قاموا بتحطيم كافة محتوياته والاعتداء على سكانه بالحجارة وأجبروهم على الخروج من المنزل بالقوة.

- 10/05/2025، قام جيش الاحتلال ومنذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق المدخل الرئيسي لقرية المغير، في محافظة رام الله والبيرة، ومنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم ووظائفهم خارج القرية.

- 10/05/2025، منع جيش الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في خربة ظهر العبد في محافظة جنين، وذلك بعد أن نشب حريق في تلك الأراضي أدى إلى احراق ما مساحته حوالي (250) دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

- 10/05/2025، قامت مجموعه من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بالاعتداء على المواطنين في منطقة الخلايل في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة.

- 10/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية سوسيا في مسافر يطا واعتدت على المواطنين وممتلكاتهم مما أدى إلى إصابة الناشط نصر النواجعه.

- 10/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بقطع ما يقارب (90) شجرة تين في سهل رامين في محافظة طولكرم تعود ملكيتها للمواطن محمد خليل سنجق.

- 11/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإشعال النيران في وادي الجامع قرب قرية دير جرير في محافظة رام الله والبيرة، ولاذوا بالفرار.

- 11/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين أراضي المزارعين في بلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح ومنطقة الخلايل في بلدة المغير وقاموا بقطع أسلاك وسياج الأراضي ودمروا بعض المزروعات.

- 11/05/2025، قام جيش الاحتلال بإحتجاز المتضامنين الذين يتواجدون في منطقة الخلايل في بيت أبو همام رزق أبو نعيم وصادر هواتفهم ومنع أفراد عائلة أبو همام من الخروج من منزلهم.

- 12/05/2025، قام رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية بتوزيع العشرات من بنادق القنص من طراز (MDR) على المستوطنين.

- 12/05/2025، قام مستوطن بنصب خيمه في أرض مزروعة زيتون في سهل مرج الذهب شرق قرية المغير، تعود ملكيتها للمواطن جميل النعسان، ويقوم برعي أبقاره في أراضي المزارعين وتدمير محاصيلهم.

- 13/05/2025، قام جيش الاحتلال بتجريف الأسوار والأشجار المحيطة بمنزل أبو علان في جبل الرأس في قرية أم صفا، في محافظة رام الله والبيرة.

- 13/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية مجدل بني فاضل، في محافظة نابلس، وقاموا بتكسير مركبة المواطن نائل صلاح سلعوس ومركبة المواطن فوزي برهان سلعوس وسرقة عدد من رؤوس الأغنام.

- 13/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بتحطيم كاميرات مراقبه ومعدات انترنت في منطقة نبع غزال بالفارسية في الأغوار الشمالية.

- 13/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين سهل رامين في محافظة طولكرم، وقاموا بسرقة شبابيك وأبواب مزرعة المرحوم صلاح شيخه وحاولوا سرقة كونتينر.

- 13/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منطقة مرج غزال في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة، واعتدت على المواطنين المتواجدين هناك.

- 13/05/2025، قامت سلطة الاثار الاسرائيلية بأعمال تنقيب ونهب للأثار الفلسطينية في منطقة خربة الرفيد شمال بلدة سنجل علماً بأن سلطات الاحتلال منعت أصحاب هذه الأراضي من دخول أراضيهم بعد السابع من أكتوبر لعام 2023.

- 14/05/2025، اقتحمت مجموعة من المستوطنين جبل التل جنوب بلدة سنجل، حيث يتكرر اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة بهدف إقامة بؤرة استيطانية فيها.

- 14/05/2025، قام مستوطن بقطع أسلاك وباب غرفة المواطن عبد الحفيظ أبو رحمه في قرية أبو فلاح.

- 14/05/2025، قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين بالتجمع في منطقة عين البنات في الخلايل القريبة من قرية المغير التي تتعرض لهجمات يومية مستمرة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.

- 14/05/2025، أغلق جيش الاحتلال مدخل بلدة سنجل الوحيد، ومنعت المواطنين والمركبات من الدخول أو الخروج. كما قام جيش الاحتلال بمنع سيارة إسعاف من الخروج من البلدة.

- 15/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين يقدر عددها بحوالي (100) مستوطن بالتجمع عند مدخل مستوطنة (عيلي) على الشارع الرئيسي الذي يربط بين محافظتي رام الله ونابلس، وهاجموا المركبات المارة على الشارع، وحطموا العديد من المركبات، بعد أن أغلقوا الشارع واجبروا المواطنين على سلوك طرق وعرة بديلة.

- 15/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية بروقين غرب محافظة سلفيت واعتدت على منازل وممتلكات المواطنين وتم حرق (باجر) يعود ملكيته لأحد المواطنين.

- 15/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بالاعتداء على عائلة أبو همام أبو نعيم في منطقة الخلايل قرب قرية المغير، مما أدى إلى إصابة المواطن مجد محمود نعسان برصاص الاحتلال، وتم نقله إلى المشفى كما تم الاعتداء على النساء واعتقال المواطنة فاطمة أبو نعيم.

- 16/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق مركبة في سهل رامين في محافظة طولكرم، تعود ملكيتها لحارس نبعة المياه في سهل رامين.

- 16/05/2025، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكان للصلاة في بلدة بيتا، في محافظة نابلس، أثناء قيام المواطنين بتأدية الصلوات في المكان.

- 16/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على المواطن شامخ مصطفى دراغمة في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، وقاموا برشه بغاز الفلفل وسرقوا منه أغنامه.

- 16/05/2025، اقتحم جيش الاحتلال مقر بلدية بروقين، في محافظة سلفيت، وحطمت مقتنياته.

- 17/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بشق طريق استيطاني جديد في أراضي المواطنين في منطقة بطن الحلاوة شمال بلدة سنجل.

- 17/05/2025، تواجد مجموعات من المستوطنين في منطقة جبل التل والباطن جنوب بلدة سنجل في محاولات منهم للسيطرة على جبل التل.

- 17/05/2025، هجوم للمستوطنين على سهل سبسطية وبرقه، في محافظة نابلس، وسهل رامين، في محافظة طولكرم، واحراق للمحاصيل الزراعية وجيش الاحتلال يمنع طواقم الإطفاء من الوصول لإخماد الحرائق.

- 18/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على حظيرة أغنام تعود ملكيتها لعائلة من عرب المليحات في قرية مغاير الدير الواقعة بالقرب من بلدة مخماس شرق مدينة رام الله وقاموا بتشييد بؤرة استيطانية رعوية بالقرب من منزل إحدى العائلات في القرية.

- 18/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة داخل تجمع بدوي مغير الدير شرق محافظة رام الله والبيرة.

- 19/05/2025، إعادة بناء البؤرة الاستيطانية (اور نحمان) في منطقة الظهرات بين قريتي المغير وترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة.

- 19/05/2025، حاولت مجموعة من المستوطنين مهاجمة منازل المواطنين في قرية بروقين، في محافظة سلفيت، حيث قمت هذه المجموعة بالدخول إلى المناطق المحاذية لبيوت القرية.

- 19/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية في منطقة الطوال على أطراف سهل ترمسعيا بالقرب من منازل المواطنين.

- 19/05/2025، قام جيش الاحتلال بإغلاق بوابات بلدة ترمسعيا، مما حرم سكانها من الدخول والخروج من البلدة.

- 20/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين على مفرق مستوطنة شيلو على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي رام الله ونابلس، مما ادرى إلى تحطيم عدد من مركبات المواطنين.

- 20/05/2025، اقتحم جيش الاحتلال والادارة المدنية قرية المغير وقاموا بتوزيع إخطارات وقف بناء على المواطنين عُرف منهم: أحمد النعسان، أنور سميح النعسان، أحمد إبراهيم النعسان، أمجد رمضان النعسان.

- 20/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين في قرية بيتللو غرب محافظة رام الله والبيرة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين مما أدى إلى إصابة (6) أشخاص وصف إصابات ثلاثة من بينهم بالخطيرة وتم منع طواقم الإسعاف من الوصول للمنازل التي تعرض ساكنيها للاعتداء.

- 20/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين المارة قبل مفترق بلدة الساوية من جهة زعترة على الطريق الرابط بين محافظة رام لله والبيرة مع محافظات شمال الضفة الغربية.

- 20/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإشعال النيران في سهل مرج الذهب شرق المغير في محافظة رام الله والبيرة.

- 20/05/2025، رحيل قسري لعدد من عائلات تجمع مغاير الدير شرق دير دبوان، في محافظة رام الله والبيرة، بعد إقامة مستوطنة بين منازل المواطنين والهجوم المستمر والمتواصل من المستوطنين على المواطنين في هذا التجمع.

- 20/05/2025، منع جيس الاحتلال الاسرائيلي المواطنين في منطقة السهل في بلدة رامين، في محافظة طولكرم، من الوصول إلى أراضيهم وطلب منهم إبراز أوراق ثبوتية لملكيتهم لهذه الأراضي.

- 21/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمع قرية مغاير الدير شرق محافظة رام الله والبيرة، واخذوا يتجولون بين حظائر الأغنام في محاولة منهم لمصادرة أغنام المواطنين.

- 21/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منطقة جبل التل جنوب بلدة سنجل، حيث يحاول المستوطنون السيطرة على هذه المنطقة وتحويلها إلى مستوطنة.

- 21/05/2025، قام جيش الاحتلال بهدم منشأة زراعية في بلدة دير جرير في محافظة رام الله والبيرة تعود ملكيتها للمواطن علي أبو خضير.

- 21/05/2025، قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين بمواصلة تواجدهم بالخيام التي نصوبها في المنطقة الغربية لبلدة بروقين، في محافظة سلفيت، بالقرب من منازل المواطنين.

- 21/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإغلاق الطريق المؤدي إلى تجمع مغاير الدير والواقعة بالقرب من بلدة مخماس شرق مدينة رام الله، ويمنعون السكان من الخروج.

- 21/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين المواطنين والناشطين ضد الاستيطان في تجمع مغاير الدير واعتدت عليهم ومنعتهم من التصوير.

- 21/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق المحاصيل الزراعية في منطقة بيرين وخلة الفرن شرق محافظة الخليل.

- 21/05/2025، تواجد مجموعات من المستوطنين في جبل التل جنوب بلدة سنجل بحماية جيش الاحتلال.

- 22/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمع مغاير الدير واجبروا المواطنين على تفكيك بركساتهم وإخراج أغنامهم وممتلكاتهم من التجمع وإجبارهم على الرحيل.

- 22/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة عقربا جنوب محافظة نابلس وقاموا بحرق جزء من مسجد أبو بكر الصديق، ومركبة تعود لأحد المواطنين كما قاموا بخط شعارات عنصرية على جدران المسجد.

- 22/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالسيطرة على منزل في مغاير الدير يعود للمواطن أحمد سليمان كعابنة.

- 22/05/2025، أقدم مستوطن على قص قفل البوابه والجدار الشائك الموجود على غرفة المواطن عبد الحفيظ أبو رحمة من قرية أبو فلاح في منطقة الخلايل.

- 23/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق عدد من المنازل والسيارات في بلدة بروقين في محافظة سلفيت ونتج عن ذلك اصابة (8) مواطنين بجروح بعضها خطيرة.

- 23/05/2025، اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة بطن الحلاوة شمال بلدة سنجل وأخذوا بالعمل في أراضي المواطنين علماً أن هذه المنطقة أقيم بها بؤرة استيطانية وتقع بجانب معسكر للجيش وهي منطقة عسكرية مغلقة منذ عامين تقريباً.

- 23/05/2025، قام مستوطن بمطاردة شباب من قرية المغير في منطقة الخلايل، في محاولة منه لخلق امر واقع في السيطرة على الأراضي في المنطقة.

- 23/05/2025، قام جيش الاحتلال بالاعتداء على المواطنين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة في بلدة بيتا في محافظة نابلس.

- 23/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين أصحاب مزارع النحل في خربة طانا شرق بيت فوريك في محافظة نابلس، وطردوهم من منطقة العين التحتا، ومنعوهم من تعبئة الماء لسقي مزارع النحل، ثم واصلوا اعتداءاتهم حتى شملت طرد المصلين من مسجد بيت الشيخ في خربة طانا.

- 24/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق مساحات شاسعة من أراضي زراعية في حي المزيرعة شمال بلدة سنجل.

- 24/05/2025، هاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين أطراف بلدة ترمسعيا بالقرب من إسكان عرفات القطين، وقاموا بأطلاق الرصاص الحي على المواطنين.

- 24/05/2025، شنت مجموعة من المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، هجوماً عنيفاً على سكان مغاير الدير القريبة من قرية مخماس في محافظة رام والله والبيرة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين بالضرب، واستخدام الرصاص الحي حيث تم نقل خمسة إصابات إلى المشفى كما تم اعتقال متضامنين أجانب.

- 24/05/2025، قامت مجموعات من المستوطنين بشن هجوم عنيف، وبحماية جيش الاحتلال، على قرية كيسان جنوب شرق محافظة بيت لحم، والاعتداء على المواطنين.

- 24/05/2025، مجموعة من المستوطنين تقوم بمضايقة واستفزاز مواطنين من عرب المليحات على طريق المعرجات الواصل بين محافظتي أريحا ورام الله، أثناء إزالتهم لما تبقى من بيوتهم.

- 25/05/2025، شنت مجموعة من المستوطنين هجوماً عنيفاً على منازل المواطنين في بلدة بروقين، في محافظة سلفيت، حيث تجمعوا بالقرب من منزل المواطن مصطفى خاطر غرب البلدة، وبدأوا بحرق منازل المواطنين كما قاموا بالاعتداء على مواطن وزوجته وابنه من حملة الجنسية الأمريكية وتم نقلهم إلى المشفى.

- 25/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منطقة بير الريش شرق بلدة دير جرير شرق محافظة رام والله والبيرة، وقاموا بوضع ثلاثة خيام وحراثة أراضي زراعية للمواطنين.

- 25/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال تجمع دير علا بالقرب من قرية كيسان، في محافظة بيت لحم، حيث قاموا بقتل المواشي وتدمير ممتلكات المواطنين ثم قام جيش الاحتلال باعتقال عدد من الشباب منهم محمود حسين العبيات وعارف عايش العبيات.

- 25/05/2025، تجمع عدد كبير من المستوطنين في منطقة الخلايل في قرية المغير بمحيط الخيم التي أقاموها قبل نحو اسبوعين بالقرب من منازل المواطنين.

- 26/05/2025، قام جيش الاحتلال بتسليم المواطن رزق أبو نعيم إخطار هدم للخيم التي تقع في الجزء الجنوبي من الخلايل في قرية المغير.

- 26/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإنشاء بؤرة استيطانية في أحد كهوف خلة الضبع جنوب شرق محافظة الخليل.

- 26/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية رعوية جديدة في أراضي بلدة سلواد والمزرعة الشرقية بالقرب من عيون الحرامية في محافظة رام الله والبيرة.

- 26/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام جبل التل في بلدة سنجل، وذلك ضمن محاولات المستوطنين بالسيطرة الكاملة على هذه المنطقة.

- 26/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة تجمع رأس العوجا في الأغوار الوسطى وقطع الكهرباء عن المواطنين.

- 27/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح وأشعلوا النيران في الأراضي وذلك بعد أن دعى مجلس قروي أبو فلاح المواطنين للتجمع لحصاد المحصول.

- 27/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية رعوية قرب الموقع الأثري بمنطقة عيون الحرامية في محافظة رام والله والبيرة.

- 27/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء بالضرب المبرح على الصحفي عصام الريماوي في مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح وتم نقله إلى المشفى.

- 27/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال قرية قريوت جنوب محافظة نابلس.

- 27/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرية المغير وحرقوا المحاصيل الزراعية.

- 27/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بحراثة السهل الشرقي في بلدة المغير وتدمير المزروعات فيه.

- 27/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين سهل رامين في محافظة طولكرم وقاموا باقتلاع مجموعة كبيرة من أشجار التين.

- 27/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإشعال النيران مجدداً في السهل الشرقي لبلدة المغير.

- 27/05/2025، اقتحم جيش الاحتلال لقرية المغير وبذات الوقت استغل المستوطنون هذا الاقتحام وقاموا بحرق السهل الشرقي للقرية حيث امتدت النيران لتصل أشجار الزيتون وتم منع الأهالي من اطفائها.

- 27/05/2025، هاجم ما يقارب من (6) مستوطنين منزلاً في قرية سوسيا في مسافر يطا، وقاموا برشق المنزل بالحجارة وكسر النوافذ وثني القضبان وإتلاف خزان المياه ورش الغاز في وجه أصحاب المنزل المسنين ومحاولة كسر يد الزوجة ثم لاذوا بالفرار إلى موقع سوسيا القديمة.

- 27/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة بلدة رامون شرق محافظة رام والله والبيرة، وأضرموا النيران في مركبات المواطنين كما قاموا بخط الشعارات العنصرية على الجدران.

- 28/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين المزارعين في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح، وقامت بالاعتداء عليهم.

- 28/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الأراضي الشرقية لقرية مخماس.

- 28/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة سنجل وقامت بالاعتداء على عدة منازل من ضمنها منزل المواطن عايد غفري حيث تم الاعتداء عليهم وقلع أشجار الزيتون الخاصة بهم واتلاف ممتلكات بيوتهم.

- 28/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق أراضي سهل الرفيد في المغير في محافظة رام والله والبيرة.

- 29/05/2025، قام جيش الاحتلال بهدم بركس وغرفة معيشة في واد الجوايا في مسافر يطا.

- 29/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة المزارعين في مرج سيع في المغير واحتجزوا كافة الأغنام وادوات الحصيد وذلك بحماية جيش الاحتلال.

- 29/05/2025، قامت قوة من جيش الاحتلال والادارة المدنية وبرفقتهم جرافة باقتحام بلدة دوما في محافظة نابلس، وقاموا بتدمير الأشجار والسلاسل الحجرية وخطوط المياه في منطقة حي الشكارة.

- 29/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام المدخل الرئيسي الشرقي لقرية اللبن الشرقية، في محافظة نابلس، وذلك بحماية جيش الاحتلال، حيث أغلقوا المدخل وبدأوا بتأدية طقوس تلمودية والرقص بالأعلام وبذات الوقت قام جيش الاحتلال بإغلاق البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل ونصب حاجز عسكري على المدخل الشمالي الفرعي ومنع المواطنين من الدخول والخروج من وإلى القرية.

- 29/05/2025، قام مستوطن برعي أبقاره، بالدخول إلى منطقة الحجار شرقي المغير مع ما يقارب (400) بقرة ورعيها بين المحاصيل الزراعية للمزارعين، وبخاصة بين أشجار الزيتون.

- 29/05/2025، قامت جيش الاحتلال بالعمل على خلع أشجار الزيتون في أراضي منطقة الرفيد في قرية المغير في محافظة رام والله والبيرة.

- 30/05/2025، تواجد لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدخل قرية دوما قضاء نابلس والبدء بشق طريق بجانب الطريق الرئيسية للقرية وخلع للأشجار تمهيداً لإقامة نصب تذكاري ونقل مستوطنة ملاخي الشلوم المقامة على أراضي المغير إلى أراضي دوما.

- 30/05/2025، عشرات المستوطنين يتجمعون على المدخل الشرقي لقرية أم صفا، في محافظة رام والله والبيرة، ويكنعون المواطنين من الحركة من وإلى القرية ويعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم.

- 30/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بقلع ما يقارب (30) شجرة زيتون في سهل الرفيد شرق قرية المغير ورعيها من قبل أبقار المستوطنين وتعود ملكيتها للمواطن منير أبو عليا والمرحوم جمعة أبو عليا.

- 30/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين جبل التل جنوب بلدة سنجل.

- 30/05/2025، تجمع لعدد كبير من مركبات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال في سهل مرج الذهب قرب المغير.

- 30/05/2025، أكثر من (10) مستوطنين يسيطرون على كهف وخيمة لمواطنين مهجرين من قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل.

- 30/05/2025، قامت شرطة الاحتلال بمداهمة منزل الشيخ فخري ابو صهيب بني عودة في خلة العركان في عاطوف، في محافظة طوباس، وابلغته بضرورة الرحيل وإخلاء المكان.

- 30/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق أشجار الزيتون في منطقة راس الدير شمال بلدة سنجل بالقرب من معسكر للاحتلال.

- 30/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بسرقة تنك مياه من ساحة مجلس قروي بردلة في محافظة طوباس

- 31/05/2025، بواجر للاحتلال الاسرائيلي تعمل على مدخل بلدة دوما في محافظة نابلس، لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في هذه القرية.

- 31/05/2025، البدء بإقامة بؤرة استيطانية جديدة غرب قرية العوجا في محافظة أريحا والأغوار

- 31/05/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منزل على أطراف بلدة سنجل وحاولوا اشعال النيران فيه، حيث تصدا لهم المواطنين ومنعوهم من مواصلة اعتدائهم.

- 31/05/2025، قام جيش الاحتلال بإغلاق مدخل قرية سنجل الرئيسي لأكثر من أربعة ساعات.