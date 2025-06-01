الاحتلال يسرق مبلغا ماليا ومصاغا ذهبيا من منزل في بيت أمر

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسرقت مبلغا من المال، ومصاغا ذهبيا.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت منطقة الظهر القريبة من مستعمرة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، وداهمت منزل المواطن فهمي احمد عبد اللطيف بحر، واحتجزت عائلته داخل غرفة، وفتشوا المنزل وحطموا بعض الأثاث والمقتنيات.

وأضاف عوض، أن تلك القوات سرقت من منزل المواطن بحر مبلغا ماليا، وقطعتين من الذهب، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة.