"مجزرة ويتكوف".. اتهامات للمبعوث الأمريكي بالتسبب في مذبحة المساعدات برفح

وطن: اتهم فلسطينيون ونشطاء، المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف بالوقوف خلف المجزرة المروعة التي وقعت الأحد، في منطقة توزيع المساعدات في رفح على يد قوات الاحتلال.

وتداول نشطاء هاشتاق "مجزرة ويتكوف #WittkoffMassacre"، واتهموه بمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب مزيد من المجازر في قطاع غزة، بعد مسارعته إلى رفض رد حركة حماس على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال النشطاء، إن الاحتلال اتخذ من هذا التصريح "المتسرع وغير المسؤول" ذريعة لارتكاب المجرزة بحق النازحين، والذين توافدوا صباحا إلى مصيدة تسليم المساعدات في منطقة غرب رفح، ليقابلوا بالرصاص والقذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال.

وتصر قوات الاحتلال على التصعيد وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة، تحت ذريعة الضغط على حركة حماس، ودفعها إلى قبول رؤيتها لوقف إطلاق النار.