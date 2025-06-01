مستوطنون يغلقون المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية

وطن: أغلق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية.

وأضاف، أن مستوطنين أدوا رقصات بأعلام الاحتلال على أطراف القرية ومدخلها الرئيسي، وسط تهديد أهالي القرية بعدم السماح لهم بالخروج والدخول.

يُشار إلى أنها المرة الثالثة التي يغلق فيها المستوطنون مدخل القرية خلال الأسبوع الأخير.