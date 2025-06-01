الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية فحمة جنوب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من قرية فحمة جنوب جنين، واحتجز العشرات ونكّل بهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منزلا، وسط إطلاق الرصاص الحي، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى القرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن لبيب نواصرة، للضغط على نجله إحسان لتسليم نفسه بدعوى أنه "مطلوب" لديها.

كما داهم جنود الاحتلال مقهى وعدة منازل في القرية وسط تحليق للطائرات المسيّرة، واحتجزوا عدة مواطنين، قبل أن يعتقلوا الأسير المحرر لؤي صعابنة.