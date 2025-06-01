22 شهيدا في إطلاق نار من آليات الاحتلال قرب موقع مساعدات بغزة

وطن: قالت مصادر محلية في قطاع غزة إن 22 مواطنا استشهدوا وأصيب 50 في إطلاق نار من آليات إسرائيلية على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي بغزة: 22 شهيدا و115 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أمريكية غرب #رفح

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت مواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات من نقطة توزيع الشركة الأميركية في مواصي رفح.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا آلية المساعدات الأميركية الإسرائيلية إلى 17 شهيدا و86 مصابا و5 مفقودين حتى الجمعة.

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون مواطن في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الجاري، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.