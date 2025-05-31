منظمة البيدر: مستوطنون يرعون جمالهم بين بيوت المواطنين ويفرغون صهاريج المياه في تجمع العوجا شمال اريحا

وطن: رعى مستوطنون، مساء اليوم السبت، جمالهم بين مساكن المواطنين،وأكلت اعلافهم ،وقاموا بتفريغ صهاريج المياه ،في منطقة شلال شمال أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن المستوطنين رعوا جمالهم بين بيوت السكان ،واتلفت اعلاف للمواطنين ،وقاموا بتفريغ صهاريج المياه ،وسكبوها على الأرض لحرمان المواطنين من المياه ومنعهم من الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت اقتحامات متكررة للمستوطنين المسلحين على شكل مجموعات، للتجمعات البدوية،وخربوا ممتلكات واعلاف للمواطنين في ممارسة واضحة لتهجير السكان.