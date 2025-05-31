"الهيئة الوطنية للسلم الأهلي": حماية السلم الأهلي مسؤولية جماعية والاحتلال لا يميّز بين مكونات الشعب الفلسطيني ويستهدف الجميع دون استثناء

وطن: أكدت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي في فلسطين أن تحقيق النصر في معركة الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني اليوم، يتطلب توحيد الصفوف ورصّها بين كافة مكونات المجتمع، من قوى وطنية وفعاليات مدنية واجتماعية وعشائر فلسطينية، في مواجهة الاحتلال الكولونيالي الصهيوني.

وأشارت الهيئة في بيان وصل لوطن نسخه عنه،" إلى أن الاحتلال لا يميّز بين مكونات الشعب الفلسطيني، بل يستهدف الجميع دون استثناء، ولا يحترم أو يُبقي على المتعاونين معه، بل يتعامل معهم كأدوات مؤقتة يُلقي بها فور انتهاء الحاجة، مستشهدة بما حدث مع جيش أنطوان لحد في جنوب لبنان، والعملاء في فيتنام وأفغانستان، الذين تُركوا لمصيرهم عند انسحاب قوات الاحتلال.

وثمّنت الهيئة الموقف الوطني المشرف لعائلة أبو شباب في قطاع غزة، والتي أعلنت تبرؤها من المدعو ياسر أبو شباب، بعد تورطه في قيادة مجموعة متعاونة مع الاحتلال وارتكاب انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، من بينها سرقة المساعدات الإنسانية.

واعتبرت الهيئة أن موقف العائلة يُجسّد وعي العشائر الفلسطينية وحرصها على حماية وحدة الصف الوطني، ورفض محاولات الاحتلال خلق ميليشيات متعاونة تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني، خصوصًا مع الحديث عن "اليوم التالي للحرب في غزة".

وشددت الهيئة على أهمية ضبط النفس ورفض أي دعوات للانتقام الفردي من المتورطين في هذه الأفعال، مؤكدة أن الاحتلال يسعى لنشر الفتنة والصراعات الداخلية لضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وأكدت الهيئة أن إعلان العائلة براءتها من المدعو ياسر أبو شباب يحفظ مكانتها الوطنية والعشائرية، ورفضت بشكل قاطع أي إساءة أو انتقام من العائلة أو أفرادها الشرفاء.

ودعت الهيئة الجهود ضد محاولات الاحتلال شق الصف الفلسطيني، مؤكدة أن المجد للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية، والعار للمتعاونين والعملاء.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

حماية السلم الأهلي مسئولية جماعية

لتحقيق الانتصار في معركة الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني

اكدت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي في فلسطين، أن الانتصار في معركة الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني حاليا، تتطلب رصّ صفوف كافة مكونات المجتمع من قوى وفعاليات وطنية ومجتمع مدني وحراكات اجتماعية وعشائر فلسطينية.

فعلى مدار العقود الطويلة من الصراع مع الاحتلال الكولونيالي الصهيوني، أثبتت التجارب أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني دون استثناء، وأن الاحتلال لا يعطي وزنا للمتعاملين معه، بل يتعامل معهم بوصفهم أدوات لخدمة أهدافه، ويتم تركهم لمصيرهم المحتوم، لحظة انتفاء الحاجة لخدماتهم.

ومن الأدلة الدامغة في هذا السياق، مع حدث مع جيش أنطوان لحد، والذي خدم الاحتلال طوال فترة احتلاله لجنوب لبنان، ومع تقهقر جيش العدو واضطراره للانسحاب من جنوب لبنان تحت وطأة ضربات المقاومة، أغلقت البوابات الحدودية في وجه عناصر ميليشيات لحد، وتركت لتواجه مصيرها وحيدة. وهو ذات المصير الذي واجهه المتعاونون مع الاستعمار والاحتلال، كما حدث مع العملاء في فيتنام وفي أفغانستان، والذين تخلت عنهم القوات الامريكية لحظة مغادرتها لتلك البلدان مهزومة ومطأطئة الرأس.

وإيمانا من الهيئة بضرورة تضافر الجهود في المرحلة الحرجة الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، فإن الهيئة تثمن عاليا وتقدر موقف عائلة أبو شباب والمعروفة بتاريخها الوطني في قطاع غزة، والتي أعلنت براءتها من المدعو ياسر أبو شباب، أحد أبناء العائلة، ، والذي ترأس مجموعة من ضعاف النفوس من أبناء العائلة وغيرهم، وسعى للتحالف مع الاحتلال وممارسة الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وعلى رأسها جرائم سرقة المساعدات الإنسانية. وترى الهيئة في الموقف المشرف لعائلة أبو شباب، نموذجا حياً لمواقف العائلات الوطنية الفلسطينية والتي تسعى دوما لقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال لشرذمة الشعب الفلسطيني، ومحاولات خلق مجموعات من ميليشيات المتعاونين والعملاء، لفرضها على الشارع الفلسطيني وخاصة في لحظة ما بات يعرف باليوم التالي للحرب في غزة. كما تؤكد الهيئة على ضرورة ضبط النفس من قبل المواطنين والمواطنات وعدم الركض وراء فكرة الانتقام الفردي من هذه المجموعة الخارجة عن الصف الوطني والقيم التي تميز الشعب الفلسطيني، وقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال نشر الفتنة وخلق الصراعات الداخلية بين مكونات المجتمع الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الصامد.

كما تؤكد الهيئة أن إعلان عائلة أبو شباب براءتها من المدعو ياسر، يضمن لها مكانتها الوطنية والعشائرية وترفض الهيئة أي تعرض للعائلة أو تنفيذ أي عمليات انتقام بحق أبنائها الشرفاء.

لتتوحد الجهود في وجه محاولات العدو الصهيوني شق الصف الوطني الفلسطيني

المجد للشعب ومقاومته الأسطورية والخزي والعار للمتعاونين والقتلة.

الهيئة الوطنية للسلم الأهلي في فلسطين

الاول من حزيران، 2025